Luigi Di Maio | L' italiano fa moda | è tra le lingue più studiate al mondo

Giuseppe Conte - verso la crisi : 'Vado avanti da solo'. La sfida a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Dopo l'approvazione del decreto ' salvo intese ' e le polemiche e i retroscena che si sono scatenati, Giuseppe Conte si sente vittima di un complotto. E con i suoi collaboratori si sfoga: 'Io ascolto ...

Luigi Bisignani sputtana Luigi Di Maio : 'Cos'ha fatto all'insaputa di Conte e Mattarella'. Azzardo fatale : Pochi ne parlano, ma c'è un Azzardo che Luigi Di Maio potrebbe pagare carissimo. A svelarlo è Luigi Bisignani , sul Tempo : 'A insaputa di Mattarella e Conte nasce il Ministro per il digitale ', nuova ...

Luigi Di Maio : “Non esiste neanche lontanamente ipotesi uscita dell’Italia dalla Ue” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in una intervista a El Mundo torna a parlare di Europa: "Gli egoismi dei vari Stati membri dovrebbero essere messi da parte, almeno in presenza di fenomeni incontrollabili che riguardano tutto il Continente". E sull'economia dice: "Non possiamo permetterci di avere un’altra situazione come quella verificatasi in Grecia".Continua a leggere

Silvio Berlusconi - il 'segnale' da Matteo Salvini : 'Da lui mi posso fidare' - perché ora Luigi Di Maio trema : 'Di lui mi posso fidare'. Silvio Berlusconi ha ricevuto da Matteo Salvini , nero su bianco, il segnale che attendeva: l'alleanza tra Lega e Forza Italia è ancora viva, e soprattutto c'è la garanzia da ...

Manovra azzardata - pensioni e taglio delle tasse : i pochi soldi li sperpererà Luigi Di Maio : La prima Manovra del governo gialloverde si avvicina ai trenta miliardi : 12,6 per sterilizzare l' Iva, 3,5 per le spese indifferibili e il resto per finanziare le promesse elettorali dei due partiti ...

Luigi Di Maio messo nel sacco da Giovanni Tria. Guido Crosetto - indiscrezione-bomba : 'Non gliene frega nulla' : È Giovanni Tria , l'ultra-tecnico titolare dell'Economia , il vero padrone dell'esecutivo. Complice un Giuseppe Conte carente di personalità e privo di poteri effettivi, da contratto Lega-M5s . E ...

Il vicepremier Luigi Di Maio : 'Taranto non ha musei degni della Magna Grecia' : La citta' di Taranto non avrebbe musei degni della Magna Grecia. Lo ha dichiarato in diretta tv ieri, su Rai 3, il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Le dichiarazioni del vicepremier non sono state gradite alla direttrice del Museo Nazionale di Taranto, Eva Dell'Innocenti, che ha ricordato in un post su Twitter come la citta' abbia uno dei musei più importanti al mondo. Insomma una gaffe che sta facendo discutere gli addetti ai ...

Licia Ronzulli : 'Chi è davvero Luigi Di Maio. Chiudiamo lui - non le domeniche' : Caro Direttore, davanti all'ennesima proposta statalista e dirigista di Di Maio, che vorrebbe con una legge tener chiusi i negozi di domenica, non basta più indignarsi soltanto a parole, non basta più ...

Alessandro Sallusti attacca Luigi Di Maio : metodo mafioso coi giornali che lo criticano : L'avessero fatto a suo tempo Berlusconi, sarebbe successo il finimondo: minacciare i giornali di non fargli più avere pubblicità da società ed enti pubblici perchè parlano male di lui, del suo partito ...

La fatica di Luigi Di Maio per uscire dall'ombra di Salvini : Finora il governo è stato guidato dal leader leghista, ma per il capo politico del M5S è obbligatorio riconquistare la scena. Ecco come proverà a farlo

Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala : 16:15 - Luigi Di Maio non usa mezzi termini per replicare alla bufala che circola in Rete da stamattina e che noi di Polisblog.it abbiamo prontamente segnalato. Con un post su “Il blog delle stelle”, il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro, attacca duramente coloro i quali hanno cavalcato la fake news, riportando un falso labiale del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Giornalisti ignoranti o in mala fede, o ...

Luigi Di Maio contro gli editori : "Dai giornali continuo discredito verso il governo" : "L'operazione di discredito verso questo governo continua senza sosta. Gli editori dei giornali hanno le mani in pasta ovunque nelle concessioni di Stato: autostrade, telecomunicazioni, energia, acqua. E l'ordine che è arrivato dai prenditori editori è di attaccare con ogni tipo di falsità e illazioni il Movimento 5 Stelle. Questo non è più giornalismo libero". Lo afferma in un post su Facebook il vicepremier e ...