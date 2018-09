Lombardia | via libera a progetto per recupero energia termica da acciaieria 3

Lombardia : via libera a progetto per recupero energia termica da acciaieria : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un sistema intelligente di gestione dell'energia, che collega i siti produttivi ai quartieri e alle città, in una logica di evoluzione verso le Smart city. Sarà avviato in forma sperimentale a Brescia, area territoriale scelta per il progetto pilota. Lo prevede il nuovo

Lombardia : al via domani missione in Cina sottosegretario Rizzi : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Rizzi, inizierà domani, domenica 16 settembre, una missione istituzionale in Cina, a Guangzhou, nella provincia di Guangdong, che si protrarrà sino

Caccia : al via domenica la stagione in Lombardia : Milano, 14 set. (AdnKronos) - "La stagione di Caccia 2018/2019 in Lombardia avra' inizio domenica 16 settembre e terminera' giovedi' 31 gennaio 2019. E' necessario fare fronte comune per difendere un settore che ha un forte indotto occupazionale e che rappresenta una tradizione millenaria ancora viv

Caccia : al via domenica la stagione in Lombardia (2) : (AdnKronos) - All'interno di questo periodo, vigono le disposizioni dettate dalle norme che definiscono, per le specie stanziali, i periodi di Caccia e i relativi limiti di carniere per Cacciatore sia giornalieri che stagionali, i periodi per l'addestramento dei cani da Caccia e ulteriori, particola

Pattinaggio di figura – Al via domani il Lombardia Trophy 2018 : Al via domani all’Ice Lab di Bergamo la tre giorni della tappa italiana delle Isu Challenger Series con molti dei campioni azzurri presenti all’appuntamento che apre la stagione Meno di ventiquattro ore al grande appuntamento che apre, per molti dei big azzurri, la stagione del Pattinaggio di figura 2018-2019. Da domani, giovedì 13, fino a sabato 15 settembre, il ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo sarà teatro del Lombardia Trophy ...

Lombardia : al via rassegna 'Grappolo d'oro 2018' in Valtellina (3) : (AdnKronos) - Durante il convegno ha proseguito l'assessore "erano presenti anche Ivan Basso e Alberto Contador, a testimonianza di quanto l'attivita' sportiva ricopra un ruolo fondamentale per la Valtellina e, insieme al turismo e alla produzione enogastronomica, rappresentino settori estremamente

Lombardia : al via rassegna 'Grappolo d'oro 2018' in Valtellina (2) : (AdnKronos) - "Si tratta però di un territorio montano, che ha bisogno di essere esaltato e valorizzato, per poter sfruttare al meglio ogni suo aspetto - ha aggiunto Sertori -: da quello enogastronomico a quello naturalistico, passando per quello sportivo. I grandi eventi sportivi che hanno avuto lu

Lombardia : al via rassegna 'Grappolo d'oro 2018' in Valtellina : Milano, 7 set. (AdnKronos) - "La Valtellina spicca tra le province montane lombarde e italiane, oltre che per le indiscusse perle a livello naturalistico e paesaggistico, anche per le sue eccellenze enogastronomiche, prodotti tipici della tradizione contadina, le cui tecniche di coltivazione, alleva

West Nile : 22 casi in Lombardia - avviate le misure : “In Lombardia dall’inizio del 2018 ad oggi sono pervenute 22 segnalazioni” di infezione da virus West Nile. “Venti hanno riguardato cittadini residenti nel territorio di Ats Valpadana (7), Ats Brescia (5), Ats Pavia (2) e Ats Città Metropolitana di Milano (4), mentre 2 sono positività risultate dal controllo su donatori di sangue”. A fare il punto è l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che spiega ...

Crollo Genova : Upl e Anci Lombardia avviano Tavolo infrastrutture : Milano, 22 ago., askanews, - Le Province lombarde hanno ricevuto il 20 agosto una lettera dal Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, inviata anche alle ...

Lombardia : avviato tavolo coordinamento per verifica infrastrutture (2) : (AdnKronos) - Al tavolo, ha spiegato il presidente dell’Upl, Pier Luigi Mottinelli "sono state decise le modalità di raccolta dei dati in modo omogeneo per Province e Comuni, attraverso una scheda uguale per tutti. Siamo consapevoli che le modalità e le tempistiche di tale iniziativa non consentiran

Lombardia : avviato tavolo coordinamento per verifica infrastrutture : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - L'Unione delle Province lombarde e Anci Lombardia, l'associazione dei Comuni, hanno avviato il tavolo di coordinamento per verificare la sicurezza delle opere infrastrutturali dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova. Al tavolo hanno partecipato Regione Lombardia e C

Lombardia : Codacons - avviare verifiche su ponti e fermare mezzi pesanti : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Sono almeno otto i ponti e i viadotti in Lombardia per i quali il Codacons chiede verifiche sul livello di sicurezza, con sospensione del traffico dei mezzi pesanti per almeno 30 giorni. Si tratta del cavalcavia Isella a Lecco, il viadotto dei Lavatoi, a Como, il viadot

Lombardia : polizia ferroviaria arresta 7 persone in settimana ferragosto (2) : (AdnKronos) - Un cittadino del Bangladesh di 40 anni è finito in manette perché colpito da un ordine di cattura per l'espiazione di una condanna di 3 anni e 3 mesi di reclusione per cumulo pene di svariati reati contro la persona e contro il patrimonio, mentre un altro italiano è stato arrestato per