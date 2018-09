Lo sport da strada a Marina di Ragusa : in riva al mare : Tutto pronto per lo Street Workout, lo sport da strada, a Marina di Ragusa. Dopo Ragusa e Comiso approda nella cittadina balneare il 23 settembre

Lombardia : convegno su trasporto elettrico delle merci su strada (2) : (AdnKronos) - "Il progetto di elettrificazione della Brebemi è una sfida che guardiamo con interesse, perché - ha sottolineato l'assessore Terzi- va nella direzione di ridurre le emissioni e rendere maggiormente sostenibile il trasporto delle merci su gomma: l'idea, sperimentata in Germania e Svezia

Lombardia : convegno su trasporto elettrico delle merci su strada : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Gli assessori di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, trasporti, mobilita' sostenibile) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e clima) sono intervenuti al convegno 'Il trasporto elettrico delle merci su strada', svoltosi questa mattina a Castenedolo (Brescia) n

MotoGP esport Championship : Misano apre la strada per Valencia : A Luglio si è svolta la prima delle 4 sfide online che aveva avuto come protagonista il GP di Austin. Il campione in carica Lorenzo Daretti , Trastevere73, si è subito confermato il numero 1 su Xbox ...

Volkswagen - Test su strada per la versione sportiva T-Roc R : La Volkswagen sta collaudando su strada la T-Roc R, futura versione sportiva della crossover compatta. Dopo aver fotografato un esemplare dotato solo dello scarico sportivo, oggi siamo in grado di mostrarvi un muletto con componenti definitivi della carrozzeria, anche se ancora protetti da pellicole. La T-Roc R potrebbe debuttare sul mercato nel 2019. Estetica dedicata per la R. La T-Roc delle immagini monta un paraurti anteriore dotato di ...

Motociclista di 33 anni fuori strada a Sommariva Perno - trasportato al Santa Croce : Incidente nella mattinata di oggi, sabato 1 settembre, a Sommariva Perno. Un Motociclista G.C. di 33 anni originario di Sangano, in provincia di Torino, è uscito di strada. L'uomo è stato portato al ...

Fermati al casello in autostrada - i finanzieri li arrestano : cosa trasportavano sull'auto medica : Gli arrestati sono un 39enne e una 34enne, Fermati al casello autostradale di San Gregorio di Catania. Le foto

Incidente stradale fra auto e scooter in viale dello sport - un ferito : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Scontro nel pomeriggio del 19 agosto. In viale dello Sport, in prossimità di una rotatoria Incidente fra auto e scooter in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale. Sul luogo personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti ...

Trasporto merci pericolose : la strada per avere conducenti e mezzi sicuri esiste - ma c'è chi la evita : A garantire che questo accada deve essere la politica, attraverso controlli mirati sui veicoli sia italiani sia stranieri, per prevenire il più possibile possibili incidenti come quello avvenuto a ...

Audi RS3 sportback - il mostro che sa essere una docile ed elegante auto "normale" [VIDEO PROVA SU STRADA] : I suoi 400 cavalli ne fanno il più potente al Mondo su un'auto di serie. È montato trasversalmente, non longitudinalmente come più spesso accadeva in passato, nei suoi oltre 40 anni di storia. Ha ...

Incidente stradale a Marinella - motociclista trasportato a Pisa in elisoccorso : Marina di Carrara - Un motociclista è ricoverato a Pisa per fratture esposte alle gambe. E' questo il bilancio dell'Incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Marinella di Sarzana. La dinamica è in ...