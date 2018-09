calciomagazine

: Liverpool - PSG live: cronaca diretta e risultato - fanta_news : Liverpool - PSG live: cronaca diretta e risultato - Calciodiretta24 : Liverpool – PSG live: cronaca diretta e risultato - Lopinionista : Liverpool – PSG live: cronaca diretta e risultato -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Laminuto per minuto AGGIORNA LAMartedì 18 settembre dalle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la web. QUIIdee chiare per Klopp che dovrebbe mandare in ...