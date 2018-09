L’isola degli Eroi | dal 17 settembre alle 19 | 50 su Boing

Domani concerto live degli ‘Abba Celebration’ al L’isola di Roma : Roma – Martedì 28 agosto serata speciale sull’Isola Tiberina con gli “Abba Celebration – The Inspiration”. A partire dalle ore 21.30 l’Arena Groupamade L’Isola di Roma , XXIV edizione del Festival L’Isola del Cinema diretto da Giorgio Ginori, ospiterà il concerto live con il quale 4 bravissimi artisti rendono omaggio all’acclamato gruppo musicale pop svedese. “Abba Celebration” è un live show che attraversa tutta la storia degli Abba dal ...

L’isola di Pietro - il cast scende in campo contro l’abbandono degli animali : Il cast de L’isola di Pietro in uno spot realizzato con la Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali , che viene perpetrato nel periodo delle vacanze

Gianni Morandi e il cast de L’isola di Pietro contro l’abbandono degli animali : Scende in campo anche Gianni Morandi con il cast de L’isola di Pietro in difesa degli animali abbandonati. Nel video postato dalle forze della Polizia di Stato l’artista insieme ai colleghi Chiara Baschetti che nella fiction di Canale 5 interpreta la figlia Elena Sereni e Michele Rosiello (nella serie è il vice questore di Carloforte Alessandro Ferras) intervengono con un chiaro messaggio per contrastare l’orrenda pratica di ...