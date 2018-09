Liquidazione Iva | comunicazione Lipe | scade oggi 17 settembre

leggioggi

SCADE OGGI: invio Liquidazione Iva II trimestre 2018. Leggi il post della testata Il Commercialista in rete.… - LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2° TRIMESTRE AL 17 SETTEMBRE - Scade Liquidazione e Versamento IVA Mensili

(Di lunedì 17 settembre 2018) Lanza delle comunicazioni trimestrali Iva (Liquidazioni periodiche-) del secondo trimestre 2018 è17. Dal rinvio dello Spesometro quindi restano fuori le Liquidazioni iva A conti fatti non ci sarà nessun rinvio al 1° ottobre 2018. È questa la posizione dell’Agenzia delle entrate, che sarà presto resa nota in un comunicato interpretativo, per rispondere alle richieste di chiarimento dei professionisti e alle critiche e proteste dei commercialisti. L’associazione Nazionale dei Commercialisti (ANC) aveva pubblicato un comunicato stampa di polemica in cui chiedeva chiarezza sul termine, specificando se la differenza di data, si trattasse di un refuso delle Entrate o di unanza da rispettare. Secondo l’ANC infatti, la normativa stabilisce con chiarezza che il termine per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo ...