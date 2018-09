L' intervista | Maurizio Costanzo incontra Fedez | Diretta

Al via L’intervista di Maurizio Costanzo con Fedez : anticipazioni del 17 settembre : L'intervista di Maurizio Costanzo con Fedez inaugura la nuova stagione del programma condotto dal giornalista romano, che per l'avvio ha deciso di ospitare il rapper di Rozzano appena convolato a nozze con la sua fidanzata Chiara Ferragni. L'artista è quindi pronto a sottoporsi alla lunga serie di domande che Maurizio Costanzo è pronto a rivolgergli, sempre con quella vena di curiosità che da sempre caratterizza l'andamento de L'intervista, ...

Maurizio Costanzo intervista Fedez : "Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia medicina" : "Non c'è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c'è sempre stata un'urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico, non c'è mai stata la ricerca della fama in sé il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male". Oggi il successo ha reso Fedez uno dei rapper italiani più noti. Ospite a L'intervista di Maurizio Costanzo, il signor ...

Fedez a L’intervista di Maurizio Costanzo : In anticipo rispetto alla programmazione ordinaria, che avverrà a seguire di qualche giorno, in esclusiva Tv lunedì, 17 settembre, in seconda serata su Canale 5, speciale “L’Intervista”. Maurizio Costanzo incontra il rapper Federico Lucia in arte Fedez. L’artista si racconta in tv per la prima volta dopo il matrimonio da sogno con Chiara Ferragni, evento che ha catalizzato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Nel talk one to one, ...

Maurizio Costanzo riparte con «L’intervista» a Fedez : I Ferragnez Dopo l’ultimo ciclo di tre puntate, in onda a maggio, che ha visto protagonisti Romina Power, Amanda Lear e Paolo Bonolis, riparte su Canale 5 L’Intervista di Maurizio Costanzo. Da lunedì 17 settembre, in seconda serata a partire dalle 23.40 circa, il talk show ‘riaccenderà’ le pareti dello studio che ricreano un cubo dove, tra immagini, filmati, parole e dichiarazioni, si ripercorrono e si raccontano -con i ...

Maurizio Costanzo : «Sogno di intervistare Papa Francesco» : In occasione del Premio Navicella Sardegna di sabato prossimo a Porto Rotondo, Maurizio Costanzo verrà insignito del riconoscimento speciale intitolato alla storica organizzatrice dell'evento Olimpia Matacena, attribuito ad importanti personalità della comunicazione e dello spettacolo. Raggiunto dai microfoni de La Nuova Sardegna il conduttore, che ha recentemente compiuto ottant'anni, ha ripercorso alcune tappe importanti fondamentali ...

Maurizio Costanzo/ Maria De Filippi e il sogno d’intervistare il Papa : “Spero mi legga e ci pensi su!” : Maurizio Costanzo, l'inedita intervista: 80 anni e non sentirli, da Maria De Filippi, punto saldo della sua vita, al sogno d’intervistare Papa Francesco.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:06:00 GMT)