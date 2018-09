L' indice del settore telecomunicazioni inverte rotta dopo quattro ribassi consecutivi

Analisi Tecnica : indice Micex del 17/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Discreta la performance del principale indice di Mosca , che si attesta a 2.369,23, in lieve aumento dello 0,38%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 17/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si contrae la performance del principale indice di Atene con i prezzi allineati a 678,27 per una discesa dello 0,50%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso ...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche si muove in lieve rialzo - +0 - 53% - - tonica Tenaris : Partenza moderatamente positiva per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell' indice EURO STOXX , che non ...

Exploit dell'indice del settore telecomunicazioni - +3 - 05% - - corre Telecom Italia : Teleborsa, - Andamento brillante per il comparto Telecomunicazioni in Italia, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha ...

Exploit dell'indice del settore telecomunicazioni - +3 - 05% - - corre Telecom Italia : Andamento brillante per il comparto Telecomunicazioni in Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a ...

Quindicenne sale sul tetto del centro commerciale per un selfie - precipita e muore Foto : I ragazzi erano saliti sulla cupola del cinema Skyline per scattarsi una Foto-trofeo. Sorpresi dalla vigilanza, si sono messi a correre e l’adolescente è finito dentro una condotta di aerazione, precipitando per oltre 25 metri

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 14/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del principale indice di Francoforte , che si attesta a 12.119,5, in lieve aumento dello 0,53%. A livello operativo si prevede un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 14/09/2018 : Chiusura del 14 settembre Apprezzabile rialzo per l' indice nipponico , in guadagno dell'1,20% sui valori precedenti. Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 13/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice di Francoforte estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 12.086. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 13/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice della Borsa di Milano si posiziona a 20.989. Operativamente le attese sono per un proseguimento ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 13/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Migliora l'andamento del principale indice di Mosca , che si attesta a 2.355,03, con un aumento dello 0,62%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 13/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Scivola il principale indice di Atene , che si posiziona a 683,03 con una discesa dell'1,05%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 678,02 e successiva a ...

Prevalgono le vendite per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 23% - : Teleborsa, - Si muove in territorio negativo il comparto telecomunicazioni in Italia, che è peggiore dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 11.441,77 ...

Prevalgono le vendite per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 23% - : Si muove in territorio negativo il comparto telecomunicazioni in Italia , che è peggiore dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 11.441,77 in calo ...