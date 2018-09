Ligue 1 2018 | risultati e classifica della 5a giornata

Pronostico Beziers vs Metz - Ligue 2 17-9-2018 e Analisi : France Ligue 2 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Beziers-Metz, lunedì 17 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Beziers-Metz, lunedì 17 settembre. Il posticipo della settima giornata di Ligue 2 si conclude allo Stade de la Méditerranée di Breziers tra la capolista ed un club per la prima volta promosso in seconda divisione. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Beziers e Metz?Avenir Sportif Béziers ...

Probabili Formazioni Tolosa-Monaco - Ligue 1 15-09-2018 : È la quarta giornata della Ligue 1 e la squadra a sorpresa del Toulouse ospita allo Stadium Municipal un Monaco che sta avendo problemi. Dopo aver dovuto contare sui play-off per evitare la retrocessione della scorsa stagione, il Toulouse attualmente è terzo in classifica dopo tre vittorie consecutive.Al suo secondo incarico come allenatore del club, Alain Casanova ha avuto un impatto immediato. Felice di com’è cominciata la stagione, ...

Probabili Formazioni Psg-Saint Etienne - Ligue 1 14-09-2018 : Il PSG capolista del campionato ospita il St Etienne in quello che dovrebbe essere un incontro interessante, ma che comunque sarà a senso unico nella Ligue 1 , dato che la squadra ospite sta cercando di ottenere la prima vittoria in campionato al Parc des Princes da novembre 2012.A partire da questa stagione, a partire dall’ultimo PSG, i campioni in carica sono in ottima forma, avendo vinto le prime quattro partite e segnando almeno tre ...

Pronostico FC Lorient vs Grenoble Foot 38 - Ligue 2 3-9-2018 e Analisi : Ligue 2 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di FC Lorient-Grenoble Foot 38, lunedì 3 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. FC Lorient-Grenoble Foot 38, lunedì 3 settembre. La sesta giornata di Ligue 2 si conclude lunedì sera allo Stade du Moustoir con una bella sfida tra due squadre reduci da un pareggio. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Lorient e Grenoble? Pareggiando 0-0 sul campo dell’Ajaccio, il ...

Probabili formazioni Monaco-Marsiglia - Ligue 1 giornata 4 02-09-2018 : É uno dei match più attesi della 4 giornata di Ligue 1, quello che vedrà il Marsiglia affrontare il Monaco allo Stadio Luis di Monaco, le di squadre scenderanno in campo domenica 2 settembre. Il Monaco dopo 3 giornate ha ottenuto 4 punti su 9 disponibili, nell’ultima giornata ha perso per 2-1 contro il Bordeaux, e ora i biancorossi cercano il riscatto, contro un Marsiglia che sta faticando, infatti anche in questo caso dopo una ...

Probabili formazioni Nimes-Psg - Ligue 1 giornata 4 1-09-2018 : In quella che potrebbe essere una partita a senso unico, il neopromesso Nîmes affronta il Paris Saint-Germain (PSG) sette volte vincitore della Ligue 1 allo Stade des Costières, con queste squadre che si incontrano ora per la prima volta dall’aprile 1993. Dopo un ottimo inizio del campionato in L1 nel 2018/19 con due vittorie consecutive con l’Angers in trasferta (4-3) e col Marseille in casa (3-1), il Nîmes ha infine perso la ...

Probabili formazioni Lione-Nizza - Ligue 1 giornata 4 31-08-2018 : Il Lione cercherà di superare il Lille al terzo posto nella classifica di Ligue 1 in questa quarta giornata della stagione 2018/19. Nel frattempo, il problematico Nizza è alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato. Dopo essere stato sconfitto 1-0 in trasferta dal Reims, la squadra campione della Ligue 2, due settimane fa, il Lione ha poi reagito bene, battendo lo Strasburgo per 2-0 lo scorso fine settimana ed ottenendo la ...

Pronostici Ligue 1 - 31 Agosto e 1-2 Settembre 2018 : Consigli Scommesse 4^ Giornata : Venerdi 31 Agosto 2018, la Ligue 1 scenderà in campo con l’anticipo fra Lione e Nizza valevole per la quarta Giornata di campionato. Al momento in prima posizione troviamo clamorosamente il Dijon a pari punti col Psg, mentre il Lille insegue in terza posizione. Le altre big invece, non sono partite col piede giusto. Analizziamo i Pronostici Ligue 1 di Giornata. Pronostico Lione-Nizza 31-08-2018 I padroni di casa hanno iniziato il ...

Probabili Formazioni Bordeaux-Monaco - Ligue 1 giornata 3 - 26-08-2018 : Anche se deve ancora essere confermato come nuovo tecnico del Bordeaux, la magia di Thierry Henry è ora necessaria più che mai. In passato, il Bordeaux sarebbe stato favorito, ma ora tutti i segnali indicano una vittoria per il Monaco.Una sconfitta per il Bordeaux, senza allenatore, e con risultati sfavorevoli altrove, potrebbe renderla l’unica squadra della Ligue 1 che arriva a lunedì prossimo senza neanche un punto in tre ...

Probabili Formazioni Marsiglia-Rennes - Ligue 1 giornata 3 - 26-08-2018 : Il Marsiglia ospita il Rennes nell’ultimo scontro domenicale della Ligue 1, con i padroni di casa che cercano di ottenere la loro seconda vittoria casalinga, e la squadra ospite che è invece disperatamente a caccia del primo punto in trasferta nella nuova stagione.Dopo una vittoria casalinga facile per 4-0 contro il Toulouse nel turno di apertura, il Marsiglia ha completamente rovinato le cose nella prima trasferta dello scorso fine ...

