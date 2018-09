Lewis | ipoteca mondiale E la Ferrari si perde nel Gran premio di notte

ilgiornale

: F1: Lewis Hamilton domina a Singapole e ipoteca il titolo, Vettel solo terzo | - pu24it : F1: Lewis Hamilton domina a Singapole e ipoteca il titolo, Vettel solo terzo | - gazzettasport : GRAN PREMIO DI SINGAPORE: HAMILTON DOMINA ED ALLUNGA A + 40 NEL CAMPIONATO PILOTI: Vittoria importantissima di Lewi… - OA_Sport : #F1 #SingaporeGP Hamilton domina anche a Marina Bay e ipoteca il suo quinto titolo mondiale. Solo terzo un Vettel a… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) L'unica speranza della Rossa, adesso, per raddrizzare un campionato sempre più storto, è il misticismo. Cioè che cambi parere e pupillo il dio dei motori fin troppo evocato e ringraziato daHamilton in questa stagione. Altrimenti, che il popolo rosso vestito si metta il cuore in pace: ilè andato. Perché la sconfitta finale s'avvicina quando la matematica inizia a prendere per il braccio la passione e si snocciolano numeri e calcoli pur di tenere in vita la speranza. Per esempio, se Hamilton nelle prossime sei gare dovesse arrivare sempre secondo dietro a Sebastiano Vettel, il tedesco e ladiventerebbero campioni del mondo per due punti. Vien da sé che, perché si verifichi un simile ribaltone, il dio dei motori dovrà essersi messo d'impegno nell'abbandonare al proprio destino l'inglese della Mercedes e montare in sella al Cavallino. Ma la resa è ancora più vicina ...