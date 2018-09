huffingtonpost

: HuffPost: 'L'elettore tradito si è vendicato con la sinistra' - MPenikas : HuffPost: 'L'elettore tradito si è vendicato con la sinistra' - HuffPostItalia : 'L'elettore tradito si è vendicato con la sinistra' - ConteZero76 : @MauroScacco @FarinaFarina76 Io sono uno di quegli elettori, ed il PD non mi ha tradito affatto. Tu a marzo hai vot… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Detta a sproposito la sondaggista del Cav, Alessandra Ghisleri, spiega alla Verità le ragione dell'attuale fase politica. A partire dalle secche in cui si trova la. Gli elettori il 4 marzo "volevano punire il partito che avevano votato. Si sono sentiti traditi durante la crisi. Il successo di M5s e Lega ha le sue radici qui". "Voto vendicativo", in altri termini.E spiega invece le strategie che riportarono al successo elettorale Berlusconi, l'importanza di certe scelte cosiddette "archetipe", la sedia spolverata da Santoro in tv: "Ha combattuto in campo avverso. E' diventato un archetipo comprensibile da tutti, ha reso visibile un cambio di ruolo".Poi racconta i segreti del mestiere, i sondaggi:"Quello che viene pubblicato è uno sputo rispetto a quel che si indaga".