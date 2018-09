Legge di Bilancio | Salvini | “Vertice utile | manterremo le promesse fatte agli italiani”

Legge di bilancio - vertice a Palazzo Chigi su reddito di cittadinanza - flat tax e pensioni : A Palazzo Chigi si terrà un vertice, molto probabilmente nella giornata di domani, martedì 18 settembre, dove il presidente Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini discuteranno principalmente della riforma fiscale, della flat tax, del reddito di cittadinanza e della revisione della Legge Fornero.Continua a Leggere

Legge di bilancio 2019 - Di Maio : 'Non voteremo mai un condono' - : Il vicepremier a proposito della manovra: "Se parliamo di pace fiscale ok, ma per anni abbiamo visto scudi fiscali e hanno sempre fatto pensare che in Italia ci potesse essere una via d'uscita all'...

‘Ci sono tensioni sulla Legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...

Il governo scricchiola sulla Legge di bilancio : Nuovo scambio di accuse tra Salvini e il ministro Esteri del Lussemburgo New York, 17 set - (Agenzia Nova) - Non si placa lo scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Jean Asselborn, ministro degli Affari esteri del Lussemburgo, che venerdì scorso si sono resi protagonisti di un acceso

Legge di bilancio - duello a distanza tra Salvini e Di Maio - : Per il vicepremier pentastellato la flat tax della Lega "non deve aiutare i ricchi". Per il ministro dell'Interno il reddito di cittadinanza dei Cinque Stelle non dovrà "dare soldi per restare sul ...

Flat tax - come cambieranno le aliquote Irpef con la Legge di bilancio : La Lega punta infatti a una sorta di dual tax inizialmente applicata solo ai redditi Irpef delle partite Iva con aliquota al 15% fino a 65mila euro e un 5% in più per redditi fino a 100mila euro, mentre il Movimento 5 Stelle mira a una "Flat tax" a tre aliquote, mantenendo lo scaglione attuale del 43% per i redditi superiori a 75.000 euro annui lordi.Continua a leggere

Legge di Bilancio alle porte : cos'è e a cosa serve : 27 settembre: presentazione in Parlamento della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, DEF,. Come dice il nome, si tratta di un documento di aggiornamento, che serve a evidenziare ...

MAXI CONDONO FISCALE/ Legge di Bilancio - Bitonci (Lega) : "pace con tetto di un milione a contribuente" : La pace FISCALE diventa un CONDONO: Legge di Bilancio, il sottosegretario al Tesoro Massimo Bitonci (Lega) annuncia che avrà "un tetto di un milione di euro a contribuente".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Legge di bilancio - la manovra può valere fino a 30 miliardi - : Almeno 16 miliardi servono per le misure chiave per Lega e M5s. Da gennaio si punta a introdurre le pensioni di cittadinanza. Di Maio: "Con Tria piena armonia". La Lega propone stanziamento di 500 mln ...

Legge di Bilancio - la Lega moltiplica per dieci la pace fiscale. Bitonci : “Tetto di 1 milione di euro a contribuente” : A fine giugno Matteo Salvini aveva annunciato che la “pace fiscale” prevista dal contratto di governo sarebbe servita per “chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100.000 euro“ e di conseguenza “liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse”. Ora, a un mese dal varo della Legge di Bilancio, la portata del ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza sarà al centro della Legge di Bilancio' : Il reddito di cittadinanza 'sarà al centro della legge di bilancio insieme al tema delle pensioni e del fisco. Per noi è imprescindibile'. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

Se la Legge di bilancio rischia di far saltare il ministro Tria : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria “O Tria trova quei 10 miliardi o succede un casino” dicono dal Movimento 5 Stelle. La ministra per il Mezzogiorno Barbara Lezzi ci ha messo il carico a Radio Anch’io, in mattinata: “In manovra non transigerò sul reddito di cittadinanza, e non solo per il Sud – ha detto, terrorizzata dalle percentuali plebiscitarie agguantate dai pentastellati al Meridione – su questo Tria ci deve ascoltare. Non ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “O è nella Legge di bilancio o c’è un grave problema per questo governo” : “Il Reddito di cittadinanza deve entrare nella legge di bilancio. O c’è oppure c’è un grave problema per questo governo. Noi lo facciamo, agli italiani abbiamo fatto una promessa”. La parole sono quelle del vicepremier M5s Luigi Di Maio che, dopo le ultime indiscrezioni sulle tensioni con l’alleato di governo del Carroccio in tema di interventi economici, ha ribadito che i grillini non intendono accettare ...

Legge di bilancio e reddito di cittadinanza - pressioni M5S su Tria : dopo rumors arrivano le smentite : Ennesima girandola di rumor e smentite sul futuro del ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, dato più volte sul punto di perdere la poltrona.