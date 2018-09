Leee John | l' ex leader degli Imagination | a Leggo | «Con Just an illusion abbiamo fatto

leggo

: Leee John saluta i fan degli Imagination col Salutatore - ilsalutatore : Leee John saluta i fan degli Imagination col Salutatore - leeejohn : Scuola di Musica Boccea | Lazio | Studio Uno | Leee John Master Class - cagliaripad : Leee John, cantante leader degli Imagination sarà in Italia -

(Di lunedì 17 settembre 2018) In dieci anni la band - che diventa anche un'icona gay - riesce a far ballare il mondo intero e con brani come 'Body talk' e 'Music And Lights' conquista il grande pubblico. 'Negli anni 80 - continua ...