Le spese scolastiche sono detraibili? Ecco cosa fare

spese scolastiche - metà degli italiani non sa di poterle detrarre : Quasi un italiano su due non sa di poter detrarre il 19% delle Spese per la scuola dei figli . Il dato emerge dal nuovo Osservatorio mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa. "Il ...

