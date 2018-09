Le nuove sfumature di Jamie Dornan

gqitalia

(Di lunedì 17 settembre 2018) Da tempo l’attore e modellocerca di scrollarsi di dosso Christian Grey, il personaggio sensuale che l’ha reso famoso nella trilogia delle “Cinquanta” (di grigio, di nero e di rosso). Ma è stato ancora per il suo ruvido magnetismo che l’attore irlandese, 36 anni, è stato scelto come nuovo volto di “Boss The Scent”: nel cortometraggio girato nel futuristico Auditorium di Baku, progettato da Zaha Hadid in Azerbaijan, quasi non sfiora la modella Birgit Kos, eppure la tensione seduttiva tocca livelli altissimi. «L’atmosfera creata sul set dal regista, Drake Doremus, ha fatto in modo che tutto fluisse in modo naturale e sembrasse il più realistico possibile», racconta, nella sua stanza del Claridge’s, a Londra. «Credo che il risultato si veda: chiunque può immedesimarsi, anche se la relazione messa in scena resta volutamente misteriosa»., 36 ...