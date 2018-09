Le notizie più importanti di oggi – Inzaghi a rischio | il caos in Serie B ed il terremoto

calcioweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018) Sono ore calde in casa Bologna, in particolar a tenere banco è la situazione legata all'allenatore Filippo. Inizio di stagione veramente deludente in casa rossoblu ma posizione di classifica che non sorprende, la campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza non convince, in particolar il reparto avanzato non sembra all'altezza della categoria. Un solo punto conquistato, penultimo posto in classifica (solo per la penalizzazione del Chievo altrimenti sarebbe ultimo) ma soprattutto un dato clamoroso, zero gol fatti. L'allenatore è già sulla graticola,rischia, adesso due partite difficilissime contro Roma e Juventus, poi si giocherà tutto in casa contro l'Udinese. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb la soluzione in caso di esonero porta all'ex Crotone Davide Nicola.