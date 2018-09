Le aziende pagheranno le pensioni anticipate con i fondi di solidarietà 

lastampa

(Di lunedì 17 settembre 2018) Per abbassare l’età pensionabile degli italiani a sessantadue anni i soldi non ci sono. Finanziare l’ormai famosa «quota cento», ovvero la somma di requisiti anagrafici e contributivi costerebbe quasi metà dell’ammontare della manovra per il 2019. Ecco perché il governo sta cercando una soluzione che permetta di far pagare una parte dei costi alle ...