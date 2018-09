Lavoro | Martina | effetti devastanti decreto Di Maio

Ilva chiuso accordo con Mittal : 10.700 assunzioni/ Ultime notizie - Martina (PD) : "Tutelato il Lavoro" : Ilva, accordo tra Arcelor Mittal e sindacati. Ultime notizie Taranto, Francesca Re David della Fiom sottolinea: "Luigi Di Maio ha avuto un ruolo importante"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:50:00 GMT)

Pd - Carofiglio a Martina : “Avete fatto un eccellente Lavoro ma non avete saputo raccontarlo”. E attacca decreto dignità : “Sono amichevolmente arrabbiato con Maurizio Martina, perché lui e altri del Pd, che hanno fatto un eccellente lavoro negli anni passati, non sono stati assolutamente capaci di raccontarlo al Paese”. Così a In Onda (La7) l’ex magistrato ed ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, rivolge il suo monito al segretario reggente dem, Maurizio Martina, di cui sottolinea: “Lui, probabilmente più di ogni altro, ha il merito di aver fatto accadere Expo ...

Lavoro : Martina - Di Maio contro Di Maio - altro che complotto : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il ministro dello Sviluppo economico contro il ministro del Lavoro per gli oltre 80mila posti in dieci anni che si perderanno con il decreto dignità. altro che complotto #diMaiocontrodiMaio”. Lo scrive su twitter Maurizio Martina del Pd. L'articolo Lavoro: Martina, Di Maio contro Di Maio, altro che complotto sembra essere il primo su Meteo Web.

Dl dignità - Martina : prevede 80mila posti Lavoro in meno in 10anni : Roma, 13 lug., askanews, - '80mila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede la relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro ...