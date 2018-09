Lavoro | Di Maio | torna la Cigs per cessazione dell' attività

Di Maio : "Presto un codice del Lavoro" : Il governo sta lavorando a favore delle imprese e presto sarà varato un codice del Lavoro. Lo dice il vicepremier Luigi di Maio al termine dell'incontro con i vertici di Assolombarda, ribadendo anche ...

Di Maio : "Entro dicembre abolire 140 leggi con un unico codice del Lavoro" : Entro dicembre arriverà un "nuovo codice del lavoro che semplifichi la vita alle imprese" perché oggi c'è "una giungla di 140 leggi". Questa la promessa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Lavoro : Martina - effetti devastanti decreto Di Maio : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Il ministro Di Maio dovrebbe uscire dai social e farsi un giro nei territori e tra le aziende del nord come del sud. Il suo decreto sta avendo effetti devastanti sull’occupazione”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, oggi a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, alla sede Amazon per incontrare sindacati e laboratori. ‘Decine di casi di ...

Matteo Renzi silura il Governo : “La Lega ha rubato e Di Maio riduce i posti di Lavoro!” : Opposizione dura a questo Governo di cialtroni. Hanno rubato 49 milioni e fanno finta di niente i 5 stelle sono banda di scappati di casa Anche a Milano ottiene un’ovazione. “Si sbaglia chi crede di essersi liberato di me”, ha detto ieri. E in effetti il ritorno sulla scena di Matteo Renzi non potrebbe essere più esplicito. Ravenna, Bologna, Firenze. Parla dal palco di ogni festa dell’Unità e stasera è a Milano. I toni ...

Commercio - Di Maio : “turni domenica - aperti 25% negozi”/ Ultime notizie - Toti : “più Lavoro e meno regole” : Di Maio "negozi chiusi la domenica": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del Commercio online.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Lavoro di domenica - Di Maio : «Da grande distribuzione terrorismo. Negozi aperti al 25% a turno» : «Io ho il dovere di eliminare il Jobs Act e tante follie che hanno reso peggiore la vita degli italiani. Interverremo su tutti i fronti della precarietà. L'abolizione dell'articolo 18? Stiamo mettendo ...

Di Maio "negozi chiusi la domenica"/ Ultime notizie : Gradara "meno posti di Lavoro - crescita commercio online" : Di Maio "negozi chiusi la domenica": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del commercio online.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:02:00 GMT)

NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA - DI MAIO : “ENTRO 2018”/ M5s e Lega a Lavoro per abrogare articolo 31 “Salva Italia” : NEGOZI CHIUSI la DOMENICA? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:14:00 GMT)

"Di Maio con l'accordo Ilva in mano torna dai padroni. L'intervista al Sole 24 è un capoLavoro di captatio benevolentiae verso i poteri ... : La svolta pentastellata arriva un anno dopo il viaggio di Di Maio in Usa, viaggio non di piacere ma per accreditarsi verso i padroni del mondo come forza responsabile, non a caso il Governo Trumpista ...

Di Maio - a settembre avvio codice Lavoro : 22.18 "In settembre avvieremo il codice del lavoro, aboliamo 140 leggi incomprensibili sul lavoro e le riuniamo in un solo codice". Così Di Maio al Digithon organizzato dal deputato Pd Boccia. "E a fine mese -conclude il vice-premier- emaniamo, attraverso un decreto, un pacchetto semplificazione che riguarderà anche il codice appalti".

Di Maio - a settembre via a codice Lavoro : 22.18 "In settembre avvieremo il codice del lavoro, aboliamo 140 leggi incomprensibili sul lavoro e le riuniamo in un solo codice". Così Di Maio al Digithon organizzato dal deputato Pd Boccia. "E a fine mese -conclude il vice-premier- emaniamo, attraverso un decreto, un pacchetto semplificazione che riguarderà anche il codice appalti".

SALVINI : "NESSUN GOLPE GIUDIZIARIO - RISPETTO Lavoro DI TUTTI"/ Ultime notizie - alta tensione con Di Maio? : SALVINI indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:53:00 GMT)

Lavoro - Di Maio : “Ridiamo dignità tolta dal Jobs act. A settembre tornerà la cassa integrazione per cessazione” : A InOnda (La7) il vicepremier Luigi Di Maio è tornato sul tema del Lavoro parlando della crisi Bekaert: “A settembre, nell’ambito del ‘decreto urgenze’, inseriremo la cassa integrazione per cessazione” L'articolo Lavoro, Di Maio: “Ridiamo dignità tolta dal Jobs act. A settembre tornerà la cassa integrazione per cessazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ilva - Marcegaglia : “Calenda aveva fatto un buon Lavoro - accordo di Di Maio è positivo” : “Calenda aveva fatto un buon lavoro. È importante che si sia trovato un accordo e ciò che hanno fatto governo e sindacati è positivo”. È il commento di Emma Marcegaglia, dal Forum Ambrosetti, sull’accordo raggiunto tra il ministro del lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ArcelorMittal e i sindacati sull’Ilva di Taranto. L'articolo Ilva, Marcegaglia: “Calenda aveva fatto un buon lavoro, accordo di Di Maio ...