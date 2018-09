Lauren Groff nella terra selvaggia

vanityfair

(Di lunedì 17 settembre 2018) Questo articolo è stato pubblicato su Vanity Fair n. 37 in edicola fino al 18 settembre La cosa che invidio di più a– a parte lo stile di scrittura preciso e tagliente e il fatto che, nel 2015, il suo romanzo Fato e furia è stato uno dei preferiti di Obama – è un contratto. Quello che ha stipulato, prima di sposarlo, con il marito, e con il quale fissava nero su bianco i compiti domestici che spettavano all’uno e all’altra. Ha funzionato?, le chiedo. «Sì. Ed è la cosa migliore che abbiamo fatto. È un modo di evitare i risentimenti che esplodono nelle relazioni, perché si sa prima quello che ci possiamo aspettare dall’altro». Del resto, è stato proprio per seguire quel marito che, 12 anni fa, la scrittrice si è trasferita dallo Stato di New York a Gainesville, in Florida, un posto che, parole sue, «sto ancora cercando di capire come viverci». Florida è anche il ...