Laura Boldrini in Tribunale contro il sindaco che le augurò di essere stuprata Lei

Savona - accusato di aver augurato lo stupro a Laura Boldrini. Sindaco leghista minimizza : “Critica politica” : Si è tenuta questa mattina al tribunale di Savona l’udienza del processo contro il Sindaco leghista del comune di Pontinvrea che augurò con un post su Facebook all’ex presidente della Camera Laura Boldrini di essere stuprata e ora si trova accusato per diffamazione. “Che cosa pensa Salvini di un Sindaco che mi augurò di essere violentata?” si chiede Laura Boldrini all’uscita del tribunale di Savona. Il caso risale al settembre dello ...

Laura Boldrini - via al processo al sindaco che disse : “Stupratori? A casa sua”. L’ex presidente : “Cosa ne pensa Salvini?” : È iniziato al tribunale di Savona il processo per diffamazione che vede imputato Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea. Il primo cittadino, iscritto alla Lega, a seguito della notizia degli stupri avvenuti a Rimini nell’agosto 2017, aveva proposto di mettere ai domiciliari i responsabili “a casa della Boldrini, magari gli mette il sorriso”.”Avrei scritto la stessa frase per un uomo” ha dichiarato oggi in aula ...

Laura Boldrini - in tribunale a Savona : 'Che ne pensa Salvini del sindaco che mi augurò lo stupro?' : Le aveva augurato di essere stuprata, per farle tornare il sorriso. Ora Matteo Camiciottoli, sindaco della Lega di Pontinvrea, paese in provincia di Savona in Liguria, è a processo. 'Oggi sono a ...

Laura Boldrini a Savona per processo contro sindaco leghista che le augurò lo stupro : “Salvini lo condanni” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, è a Savona per il processo contro Matteo Camiciottoli, il sindaco leghista che le ha augurato lo stupro. Boldrini si rivolge a Salvini: "Prenda pubblicamente posizione. Cosa pensa delle affermazioni di Camiciottoli che investono la condizione di tutte le persone, in particolare le donne, che subiscono insulti, minacce e volgarità di ogni genere?".Continua a leggere

Insulti sulla mail di Laura Boldrini - indagato un marchigiano : ANCONA Insulti via mail all'ex presidente della Camera Laura Boldrini, indagato dalla Procura di Roma un 41enne di Castelfidardo. L'uomo, di professione artigiano, è stato sentito dalla polizia ...

Lega condannata - Laura Boldrini attacca Salvini e si rende ridicola : ha scoperto che esistono gli italiani : Laura Boldrini non ha resistito alla tentazione di cavalcare l'onda delle polemiche dopo la sentenza del Tribunale del Riesame di Genova contro la Lega. Eccitata al di là di ogni decenza, l'ex ...

Laura Boldrini lancia la ‘Lista Unitaria Europea’ e sul web si scatena l’ironia : Laura Boldrini è convinta che l’unico modo per risollevare la [VIDEO]sinistra italiana [VIDEO], in crisi di consensi e di identita', sia quello di presentare una lista Unitaria fin dalle prossime elezioni Europee, fissate per il maggio 2019. Il suo appello all’unita' delle forze cosiddette ‘di sinistra’ era arrivato gia' alla fine di agosto, durante e immediatamente dopo la manifestazione convocata in piazza San Babila a Milano per protestare ...

Laura Boldrini - in Libia scoppia la guerra e lei ne approfitta per attaccare Salvini : Migranti, migranti, migranti. ... Laura Boldrini pare un disco rotto. Non parla o non sa parlare d'altro. Anche nelle ore drammatiche del riesplodere del conflitto armato in Libia , l'ex presidente ...

Laura Boldrini lancia una lista unitaria per contrastare le destre alle prossime elezioni europee : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, lancia l'idea di una lista unitaria Europea per contrastare le destre alle prossime elezioni europee del 2019: "Le prossime elezioni europee saranno una sfida tra due visioni del mondo. Che ne dite, se per sfidare la destra, i partiti progressisti rinunciassero ai propri simboli per dare vita a una lista unitaria nel segno dell'apertura e dell'innovazione?".Continua a leggere

Laura Boldrini - Salvini riesce a fare un miracolo : 'Stavolta io sto con il ministro' : Laura Boldrini , ogni tanto, ne azzecca una. Oggi l'ex presidente della Camera solidarizza, su richiesta, con Matteo Salvini. 'Ogni giorno mi batto contro il razzismo, contro i metodi violenti e ...

Per Laura Boldrini la sinistra italiana ha bisogno di un big bang : “Bisogna fare un anno zero, un ‘big bang’ della politica di sinistra. E una volta compiuto questo, ricominciare a costruire qualcosa di contemporaneo e capace di attrarre giovani”. L’implosione forse è già avvenuta, ora è il momento di una esplosione dei valori e delle “passioni” della sinistra: quella che propone l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. ...

Per Laura Boldrini la sinistra italiana ha bisogno di un big bang : ... che vada di pari passo con anche un'armonizzazione in materia migratoria, che adesso non è competenza dell'Unione europea,; una politica ambientale seria che riporti al centro gli impegni presi a ...

Per Laura Boldrini la sinistra italiana ha bisogno di un big bang : “Bisogna fare un anno zero, un ‘big bang’ della politica di sinistra. E una volta compiuto questo, ricominciare a costruire qualcosa di contemporaneo e capace di attrarre giovani”. L’implosione forse è già avvenuta, ora è il momento di una esplosione dei valori e delle “passioni” della sinistra: quella che propone l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. ...

Laura Boldrini : ‘Lista innovativa della sinistra alle Europee - scegliamo 5 punti’ : Laura Boldrini ne è convinta: l’unico modo che ha la sinistra italiana per rilanciarsi è quello di presentarsi sotto un unico simbolo alle elezioni Europee del giugno prossimo. L’ex presidente della Camera ripropone la sua idea, gia' avanzata alcuni mesi fa, di dare vita a quella che viene descritta come una “lista innovativa” e “senza simboli di partito” che riunisca tutte le forze politiche e sociali che si definiscono di sinistra intorno a un ...