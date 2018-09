L' Arena di Verona è in crescita Oltre 24 milioni di incassi quest' anno

Giro d'Italia 2019 - ultima tappa all'Arena di Verona : La tappa conclusiva del Giro d'Italia 2019 si svolgerà a Verona. Giro d'Italia a Verona L'evento ciclistico più importante d'Italia, e uno dei più importanti del mondo, rende omaggio a Verona dal momento che la tappa finale, e decisiva, si correrà sulle strade della città scaligera. Ultimo atto L'ultima tappa del Giro 2019 è in programma per domenica 2 giugno ...

Claudio Baglioni all’Arena di Verona - 16 anni a pensare a questo concerto ‘ideale’. Ne è valsa la pena : Giugno 1998. Claudio Baglioni, per i suoi trent’anni di carriera, progetta un tour negli stadi chiamato Da me a te, con il palco al centro, come uno spettacolo totale in cui ogni spettatore possa vivere al meglio l’evento. Non è la prima volta che lo fa, ma questa è una ricorrenza speciale. La data di Roma è trasmessa da Rai Uno, però le cose non vanno benissimo. Per più di un motivo che prescinde dalla proverbiale meticolosità dell’artista, ...

Scaletta di Claudio Baglioni all’Arena di Verona per l’ultima sera il 16 settembre : ingressi e ultimi biglietti disponibili : Claudio Baglioni all'Arena di Verona terrà oggi, domenica 16 settembre, il suo terzo ed ultimo spettacolo nell'anfiteatro scaligero. In Scaletta più di 30 canzoni per oltre tre ore di musica tra i grandi successi del suo repertorio. Nella serata di ieri, la seconda per Claudio Baglioni all'Arena di Verona, l'evento è stato trasmesso anche in diretta su Rai1 per i telespettatori impossibilitati a raggiungere fisicamente il Veneto. Stasera, ...

Al Centro : su Rai1 Claudio Baglioni in diretta dall’Arena di Verona : Claudio Baglioni “La prima volta, almeno negli ultimi cento anni, che all’Arena di Verona ci si esibisce al Centro, anzi, in un certo senso in tutti questi anni è stata sempre tradita”. Con queste parole, in cui si rivendica la vera destinazione d’uso dell’Arena, nata appunto come uno spazio circolare con al Centro l’allestimento per gli spettacoli, Claudio Baglioni ha presentato in conferenza stampa Al Centro, il ...

Claudio Baglioni : “Al Centro” è stato un evento televisivo memorabile - trasmesso in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona per i 50 anni di carriera del cantante : La ricorrenza dei 50 anni di carriera di Claudio Baglioni, ma “Al Centro” è stato un evento televisivo difficilmente dimenticabile. Le enfatizzazioni verbali in questo caso sono necessarie e si divincolano dalle accuse di esagerazione, perché questo evento non celebra l’artista musicale più popolare in Italia, non riavvolge solo il nastro della sua carriera ripercorrendola grazie ai suoi più grandi successi, ma nella resa ...

CLAUDIO BAGLIONI - AL CENTRO/ Concerto - scaletta e diretta - la dedica al pubblico : "Con voi" (Arena di Verona) : CLAUDIO BAGLIONI "Al CENTRO" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 00:25:00 GMT)

Claudio Baglioni - Al centro/ Concerto - scaletta e diretta : il lungo capitolo anni Novanta (Arena di Verona) : Claudio Baglioni "Al centro" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 23:40:00 GMT)

CLAUDIO BAGLIONI - AL CENTRO/ Concerto - scaletta e diretta : arriva il cult 'Strada facendo' (Arena di Verona) : CLAUDIO BAGLIONI "Al CENTRO" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Claudio Baglioni - Al centro/ Concerto - scaletta e diretta : incredibili emozioni con 'E tu' (Arena di Verona) : Claudio Baglioni "Al centro" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:00:00 GMT)

CLAUDIO BAGLIONI - AL CENTRO/ Concerto - scaletta e diretta : partenza da Romeo e Giulietta (Arena di Verona) : CLAUDIO BAGLIONI "Al CENTRO" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 21:33:00 GMT)

Claudio Baglioni - Al centro/ Concerto - scaletta e diretta : "non un semplice spettacolo" (Arena di Verona) : Claudio Baglioni "Al centro" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:59:00 GMT)

CLAUDIO BAGLIONI - AL CENTRO/ Concerto - diretta e scaletta : foto - una serata di sogni e magia (Arena di Verona) : CLAUDIO BAGLIONI "Al CENTRO" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:26:00 GMT)

Baglioni incanta l'Arena di Verona : PRIMAPRESS, - Verona - Al "centro" dell'Arena l'imperatore Claudio da' spettacolo cincondato da 17.000 fans in delirio giunti qui da ogni latitudine per celebrare i cinquanta anni di carriera del Divo.

Al Centro : su Rai1 Claudio Baglioni in diretta dall’Arena di Verona : Claudio Baglioni “La prima volta, almeno negli ultimi cento anni, che all’Arena di Verona ci si esibisce al Centro, anzi, in un certo senso in tutti questi anni è stata sempre tradita”. Con queste parole, in cui si rivendica la vera destinazione d’uso dell’Arena, nata appunto come uno spazio circolare con al Centro l’allestimento per gli spettacoli, Claudio Baglioni ha presentato in conferenza stampa Al Centro, il ...