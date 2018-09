Lamborghini Huracan GT3 EVO | il toro da corsa si evolve al Nurburgring FOTO

Lamborghini Huracán - Al Ring debutta la GT3 Evo : Sullonda dei successi internazionali ottenuti con la Huracán GT3, la Lamborghini ha presentato una versione aggiornata della sportiva da competizione, denominata Evo. Basata sul modello attualmente impiegato nelle competizioni, la nuova GT3 Evo è stata svelata durante la tappa del Lamborghini Super Trofeo Europe sul circuito tedesco del Nürburg Ring ed è già ordinabile dalle scuderie, anche come kit daggiornamento per le GT3 di prima generazione. ...

Lamborghini - +11% le consegne nei primi sei mesi. 8.000 Aventador in 7 anni - 11.000 Huracan in 4 - è record : SANT'AGATA BOLOGNESE - Nei primi sei mesi del 2018 sono state in totale 2.327 le vetture che Automobili Lamborghini ha consegnato in tutto il mondo, con un aumento dell'11% rispetto allo...