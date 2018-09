L' aereo si guasta | 15 tunisini da espellere tornano in libertà - Il Viminale | ' Non

Migranti - il rimpatrio flop : l’aereo si guasta e 15 tunisini tornano liberi : l’aereo si è guastato. E 15 tunisini che dovevano essere espulsi sono tornati liberi, anche se con un foglio di via che li obbliga a lasciare l’Italia. È un vero e proprio flop l’operazione di rimpatrio raccontata dai quotidiani la Repubblica e il Tempo e avvenuta la settimana scorsa.-- Nel servizio erano impegnati cento agenti di polizia. Diciotto dei quali sono partiti da Torino, dal Cpr di corso Brunelleschi a bordo ...

