LA VITA PROMESSA Anticipazioni seconda puntata | l' America è davvero il paradiso?

La VITA PROMESSA - anticipazioni seconda puntata | 17 settembre 2018 : La Vita Promessa, anticipazioni seconda puntata (17 settembre 2018): dopo il lungo viaggio che l'ha portata a New York, Carmela (Luisa Ranieri) - con i figli Michele (Cristiano Caccamo), Rocco (Emilio Fallarino), Antonio (Giuseppe Spata) e Alfredo (Vittorio Magazzù) - inizia la sua nuova Vita a casa del nuovo marito, Matteo Schiavon (Andrea Pennacchi), una brava persona che la porta a Little Italy.

La VITA PROMESSA è un urlo straziante al sapore di cinema | Recensione : La vita promessa non è una fiction. Fin dalle prime battute, l'atmosfera campestre e la fotografia di una Sicilia che fu ed è ancora oggi spingono il format ad ascendere al livello cinematografico. Ricky Tognazzi fa centro e mantiene una tacita promessa fatta al telespettatore: colpire, raccontare e stravolgere. La vita promessa non è un racconto. Non è un documentario e non vuole essere una cronistoria. Il regista rievoca ricordi sopiti ...

Anticipazioni La VITA PROMESSA : una nuova vita a New York : La vita promessa: Anticipazioni seconda puntata Doppio appuntamento per le prime due delle quattro puntate della serie televisiva La vita promessa. Il secondo appuntamento con la fiction di Rai Uno è per domani sera, lunedì 17 settembre. La protagonista assoluta è Luisa Ranieri che nella serie è Carmela Carrizzo. Dopo aver visto la prima puntata

La VITA PROMESSA : anticipazioni seconda puntata di lunedì 17 settembre 2018 : La Vita Promessa - Francesco Arca e Luisa Ranieri Ricky Tognazzi ha diretto per Rai Fiction e Picomedia le quattro puntate de La Vita Promessa, scritte da Laura Toscano e Franco Marotta e supervisionate da sua moglie Simona Izzo. Quattro puntate che racconteranno due mondi, l'Italia e l'America, ed anche epoche diverse, perchè seguiranno le vicende della famiglia Carrizzo accompagnandola nel tempo. A seguire tutte le anticipazioni,

LA VITA PROMESSA - anticipazioni seconda puntata di lunedì 17 settembre : Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata della fiction La VITA PROMESSA, in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 17 settembre 2018: New York. Per errore, i funzionari di Ellis Island cambiano ai Carrizzo il cognome in Rizzo. Ciò però si rivelerà una fortuna… Tra difficoltà e delusioni da affrontare, Carmela scopre il lato oscuro di Little Italy dove bande di delinquenti ricattano i più deboli (come Matteo Schiavon, il marito

