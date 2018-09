La versione Switch di Tales of Vesperia | Definitive Edition non richiederà alcun download

Killer7 su Nintendo Switch? Dipenderà dal successo del gioco in versione PC : Killer7 ha debuttato per la prima volta, per quanto riguarda piattaforme Nintendo, su GameCube nel 2005. A distanza di molti anni, il titolo sta per tornare con una nuova versione, anche se al momento solo su Steam. Il gioco, infatti, dovrebbe arrivare su PC nel corso dell'autunno.Come riporta Nintendoeverything, nessun annuncio è stato fatto, ma Killer7 potrebbe approdare anche su Switch. Il director Suda51 ha dichiarato in un'intervista con ...

Dontnod non esclude una versione Switch di Twin Mirror : Dontnod Entertainment sta lavorando al suo Twin Mirror, che sarà pubblicato da Bandai Namco. Per il momento, il gioco è stato annunciato solo per PS4, Xbox One e PC, ma i giocatori si stanno chiedendo se il titolo arriverà mai anche su Nintendo Switch.Alla Gamescom 2018, Dualshockers ha parlato con il produttore senior Fabrice Cambounet, il produttore associato Hélène Henry e lo sceneggiatore Matthew Ritter, ai quali è stato chiesto se esiste ...

La versione Switch dell'apprezzato Undertale arriva a settembre : Risalendo al mese di marzo di quest'anno, era stato annunciato l'arrivo dell'apprezzato indie Undertale su Nintendo Switch. In seguito, fu svelata una finestra di lancio e ora apprendiamo la data precisa di uscita.Come segnala Mynintendonews, Undertale approderà sull'ibrida di Nintendo il prossimo 18 settembre. L'annuncio è arrivato nel corso del Nindies Direct, evento durante il quale abbiamo scoperto anche la data di uscita di Wasteland 2 ...

SoulCalibur 6 : la versione Switch non è attualmente in programma : Ci sono state voci in passato che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch di SoulCalibur 6. Alla Gamescom di Colonia, in Germania, DualShockers ha parlato con il produttore Motohiro Okubo, chiedendogli se c'è qualche possibilità di vedere il titolo in versione ibrida.Okubo-san ha spiegato attraverso un traduttore che una versione Switch non è in sviluppo, ma non ha escluso che in futuro possa accadere."Al momento non è in sviluppo ...

La versione Switch di Diablo 3 si mostra in due nuovi video gameplay : Diablo 3, come ormai saprete, approderà su Nintendo Switch e segnerà la prima volta di un gioco Blizzard in arrivo su una console Nintendo in quasi due decenni. Sappiamo già che la versione Switch include tutti i contenuti, le espansioni e gli aggiornamenti pubblicati fino ad ora, insieme ad alcuni esclusivi contenuti a tema Nintendo. Inoltre, sappiamo che girerà a 60fps sul sistema in entrambe le modalità, docked e undocked.Ora, grazie a due ...

Diablo 3 : Blizzard svela frame rate e risoluzioni della versione Switch : Blizzard ha recentemente confermato, dopo mesi di speculazioni, che Diablo 3 sarà lanciato su Switch. Ricco di tutti i DLC e le espansioni rilasciate per il gioco sin dal suo lancio, la Eternal Collection arriverà anche con contenuti esclusivi a tema Nintendo.Ma i giocatori, dopo l'annuncio, si stanno giustamente chiedendo: come girerà Diablo 3 sull'ibrida? Bene, ora abbiamo una risposta a questo quesito. Come segnala Gamingbolt, Pete Stilwell ...

Rage 2 : la versione Nintendo Switch è ancora sotto valutazione : Id Software ha da poco rilasciato un nuovo video gameplay relativo a Rage 2, mostrando morte, distruzione e un ambiente open world da mettere a ferro e fuoco.Come riporta Gamingbolt, anche se il secondo titolo di punta della compagnia, DOOM: Eternal arriverà anche su Nintendo Switch, nel caso di Rage 2 è ancora tutto da vedere. Lo studio head di id Software, Tim Willits ha affermato che "Il team sta ancora valutando se un eventuale porting sarà ...

V-Rally 4 : la data di uscita della versione Switch non è stata ancora confermata : Qualche tempo fa abbiamo appreso che, dopo ben 15 anni, la serie di V-Rally sta per tornare con V-Rally 4. Bigben Interactive e Kylotonn Entertainment hanno già svelato il gioco per PC e console, con tanto di trailer.Stando all'annuncio, il titolo è stato programmato per il lancio a settembre su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ora, apprendiamo che il titolo arriverà il 6 settembre sulle console di Sony e Microsoft e il 25 settembre su PC. ...

La versione Nintendo Switch di Steep è stata cancellata : Più di un anno fa Ubisoft aveva annunciato di voler sviluppare una versione Nintendo Switch del suo titolo sportivo Steep. E' passato un bel po' di tempo ormai ma sembra si siano perse le tracce del titolo, almeno fino ad oggi.Come riporta Dualshockers, l'aacount Twitter ufficiale del gioco ha risposto a un fan, l'utente si domandava a che punto fosse lo stato dei lavori della versione Switch ma non ha ricevuto la risposta sperata, il titolo ...