La Spal vince 2-0 contro l' Atalanta e sale al secondo posto | decisiva la doppietta

Toro-Spal - vince la pioggia : partita sospesa : La partita Torino-Spal è stata sospesa al 18' per il terreno reso impraticabile dalla pioggia caduta in un nubifragio che è sceso in serata sul capoluogo piemontese. L'arbitro Pasqua ha interrotto la ...

L’Inter dilaga ma contro il Bologna è un risultato bugiardo : la squadra di Spalletti ancora non convince - tre punti importanti solo per il morale [FOTO e VIDEO] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Grande Italia a Gijon! E’ seconda alle Spalle della Spagna dopo un avvincente spareggio : Grande Italia a Gijon (Spagna), dove è in corso un prestigioso “Cinque Stelle” con la partecipazione di numerosi atleti di Grande caratura internazionale. Senza i binomi più rappresentativi del Bel Paese, gli azzurri hanno disputato una prova superba, chiudendo sul secondo gradino del podio al termine di un avvincente barrage con i padroni di casa spagnoli e l’Olanda nella Coppa delle Nazioni iberica. A trionfare è stata proprio la Spagna, ...

Inter - Spalletti : "A Bologna per vincere. Nainggolan? Non dipendiamo da un solo giocatore" : Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di Bologna: "Stimoliamo gli avversari, ma andiamo per vincere"

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Spal vince ancora! Via alle altre partite : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Domenica 26 agosto prosegue la seconda giornata: l'Inter cerca riscatto a San Siro, dove ospita il Torino(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Vogliamo vincerle tutte. Modric? Non è tra i convocati' : Al debutto contro il Sassuolo, Luciano Spalletti rivendica con orgoglio il ruolo che l'Inter potrebbe avere in questo campionato: 'Siamo più forti dell'anno scorso e vogliamo vincere più partite ...

Juvemania - Agnelli mette Allegri Spalle al muro : ora deve vincere la Champions : ... ancor più adesso che è stato comprato il giocatore più forte e vincente al mondo e che a 33 anni non si può però permettere di aspettare. Il ciclo bianconero del fenomeno portoghese potrà durare 2, ...

Ciclismo - l’operazione è già alle Spalle : Vincenzo Nibali oggi torna ad allenarsi : Il corridore della Bahrain Merida è pronto a tornare sui rulli dopo l’intervento di vertebroplastica dello scorso martedì Il recupero di Vincenzo Nibali prosegue senza sosta, il corridore della Bahrain-Merida è pronto a tornare già ad allenarsi dopo l’intervento di vertebroplastica subito lo scorso martedì, in seguito alla caduta che lo ha visto protagonista al Tour de France. Prima gli esercizi in vasca per riacquisire ...

Inter - forza d'urto e piedi gentili : Spalletti progetta il triangolo vincente : Vidal, Brozovic e Nainggolan hanno tanto in comune. Oltre il fattore personalità, come spiega Davide Stoppini nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' , i tre regalano all'Inter un reparto in grado di reggere qualsiasi tipo di urto. Si può parlare infatti di gol, assist, contrasti o tiri in porta: i tre insieme fanno cifra tonda, sono cattivi,...

Inter - Spalletti chiede un Vidal per vincere. Vrsaljko - offerta da 22 milioni : Nell'articolo di Davide Stoppini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, troverete tutti i dettagli sulla strategia dell'Inter. Ausilio lavora sottotraccia anche per altri nomi. E uno è quello di ...