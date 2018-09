La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Jessica Faoro

Scambio Bonucci-Caldara - Fabio Paratici incontra a Milano i procuratori dei due difensori : È entrata nel concreto la trattativa per lo Scambio Bonucci - Caldara . Oggi, venerdì 27 luglio, i due procuratori dei rispettivi difensori, Alessandro Lucci per il capitano rossonero e Beppe Riso per ...

Milan - procura Milano indaga cinese Li : 13.54 La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per falso in bilancio il cinese Yonghong Li,nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Paolo Storari, sull'operazione con la quale l'uomo di affari nel 2018 ha rilevato il Milan dalla Fininvest. Inchiesta in cui la passata gestione non è assolutamente coinvolta e in cui risulta parte offesa il mercato,al quale l'imprenditore cinese ...

Carige - dopo le dimissioni a raffica dei vertici indaga la procura di Milano : dopo mesi di polemiche e dopo le dimissioni di tre membri del Consiglio di amministrazione la Procura di Milano sta indagando su Carige . I pm milanesi, competenti perché la banca genovese è quotata ...

Milano : procura sigla intesa con Arpa Lombardia su reati ambientali (2) : (AdnKronos) - Come Arpa, aggiunge Camisasca, "intensificheremo il supporto a favore dell’autorità giudiziaria per l’applicazione di una normativa che sta portando significative novità nella direzione del rispetto dell’ambiente". Anche "i carabinieri forestali e del comando tutela ambientale rafforze