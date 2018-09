La migliore line up games dell’anno è di Kochmedia

gamerbrain

(Di lunedì 17 settembre 2018) Durante la diciassettesima edizione dellatop Manager’s Conference 2018, che si è tenuta dal 10 al 13 Settembre presso San Vincenzo (LI), al Garden Toscana Resort, gli oltre 400 store manager presenti hanno eletto Fallout 76 come Best Game for XBOX Console.: La-up del 2018/2019 Koch Media ha conquistato, inoltre, il riconoscimento più importante, il premio come BestUp del 2018, grazie al suo portfolio ricchissimo che include titoli, di ogni genere e per tutte le età, del calibro di : Shadow of the Tomb Raider Fist of the North Star – Lost Paradise Fallout 76 Darksiders 3 Just Cause 4 Kingdom Hearts 3 Metro Exodus Biomutant Rage 2 Doom Eternal F1 2018 Sono solo alcuni esempi della grande qualità che Koch Media ha portato e sta portando sul mercato videoludico. Testimonianze di quanto la società si sia ...