La fuga dai fatti La scorciatoia del Novecento per non misurarsi con la realtà

Debito pubblico ancora su. Bankitalia : 'Continua la fuga degli investitori esteri dai Btp' : Nuovo record negativo, +4,8%,: a luglio ha toccato quota 2.341 miliardi di euro con un aumento di circa 18,5 miliardi rispetto al mese precedente -

Renoir - il dipinto trafugato dai nazisti ritorna ai legittimi proprietari dopo 77 anni. Come nel film Woman in gold : Ora, un dipinto realizzato da Pierre-Auguste Renoir nell'ultimo anno di vita del pittore impressionista, dopo aver letteralmente girato il mondo, è tornato in possesso degli eredi del legittimo ...

Macron in crisi : dai sondaggi ai Ministri in fuga/ Ultime notizie Francia : polemiche per i progetti in Libia : Francia, rimpasto governo Emmanuelle Macron: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:22:00 GMT)

Susanna Camusso - fuga dei lavoratori dai sindacati : la Cgil sull'orlo del baratro : I lavoratori italiani stanno scappando in massa dai sindacati. Secondo l'indagine dell' istituto Demoskopika , negli ultimi due anni quasi 450 mila iscritti hanno abbandonato Cgil e Cisl. La flessione ...

Catania - aveva investito e travolto i vicini : preso il 52enne in fuga - sarà sentito dai pm : Gaetano Fagone, 52 anni, la notte del 31 agosto aveva investito il gruppo con l'auto del padre. Nell'impatto era rimasta uccisa Maria Napoli, una donna di 86 anni, mentre sette sono i feriti. L'uomo, che ha problemi psichici, era da tempo in lite con i vicini.

Scuola - intervista al ministro Bussetti : «Più tempo pieno contro la fuga dai banchi al Sud» : La prima promessa è facile da realizzare. Il 12 settembre il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti tornerà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico,...

Sulle rotte dei migranti : la fuga di giovani e donne dal Mali - dai Paesi del Sahel e dal Bangladesh : Mentre rifletto Sulle migrazioni, penso all'Italia, dove sono nata e dove vivo, e all'importanza fondamentale di una politica che trasformi il proprio 'pensiero', vecchio e dannoso per intere ...

Investitori esteri in fuga dai Btp italiani : cedono 38 miliardi di bond : Gli Investitori esteri continuano ad alleggerire la loro esposizione in titoli di Stato italiani in attesa del redde rationem in autunno, quando il governo dovrà scoprire le carte sulla manovra finanziaria e le agenzie di rating aggiorneranno il loro giudizio sul merito di credito dell'Italia.Il Financial Times, citando dati della Bce, ha rilevato che il mese scorso l'ammontare di debito italiano detenuto da soggetti esteri si è ...