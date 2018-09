La cena di nozze? Tragica Quaranta persone in ospedale Sospetti sul pesce servito

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 settembre 2018) Bisogna sempre prestare attenzione a ciò che si mangia. Le intossicazioni alimentari sono dietro l’angolo. Specie quando in tavola vienedelcrudo. È risaputo che, se mal conservato, ilcrudo può causare un’intossicazione alimentare nota come ‘sindrome sgombroide’. Saper riconoscere i sintomi con cui compare, spesso già dopo mezz’ora dell’ingestione dele fino a 2 ore dal pasto, è importante per sapere come agire. I sintomi più frequenti sono diarrea, febbre, mal di testa, prurito al corpo. Può succedere quando si acquistadai rivenditori ambulanti o si consuma cibo in scatola. Difficile crederlo quando si è a un matrimonio in un ristorante che servefresco. Eppure è successo sabato sera ad Ascea, in provincia di Salerno, dove il giorno speciale di una coppia è stato rovinato da una grave intossicazione alimentare. (Continua ...