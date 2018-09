“La battuta di Fabiola” | Osmany Juantorena | l’uomo della serata a Firenze

oasport

: Prima le risatine in tv, poi le risatine dal barbiere. #Tonjnelli è completamente inadeguato a gestire la tragedia… - AlessiaMorani : Prima le risatine in tv, poi le risatine dal barbiere. #Tonjnelli è completamente inadeguato a gestire la tragedia… - repubblica : Volley, Mondiali: l'Italia cala il poker. La Repubblica Dominicana è battuta 3-0 [news aggiornata alle 23:12] - alexbarbera : Leggo che @vfeltri dà dell’”ebreo fesso” a @DAVIDPARENZO sulla prima pagina di Libero. Si può dire che è un ignobil… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Tutto facile per la nostra nazionale ieri sera acontro la Repubblica Dominicana. Come da pronostico, gli azzurri si impongono per 3-0 con parziali eloquenti (25-12, 25-18, 25-15) e conquistano la quarta vittoria, fondamentale per ottenere il miglior piazzamento nel girone. Gli avversari, purtroppo, sembrano avere a che fare con qualcosa di molto più grande di loro. I caraibici non vivevano l’atmosfera del Mondiale dal 1974 e la sfida con i padroni di casa si è dimostrata realmente proibitiva. Troppo acerbi e non abituati a certi palcoscenici, non riescono nell’intento di contrastare le pallonate dei nostri atleti e non trovano il piglio giusto per lottare. A rendergli il tutto più difficile, il pubblico del Mandela Forum, che continua ad essere “l’uomo in più” di queste gare. Impossibile esprimersi subendo 11 ace, 8 muri e le solite percentuali ...