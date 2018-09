La barista pro migranti riceve donazioni per oltre 9 300 euro in quattro giorni

Menaggio - lo stupro delle due 17enni. Il barista : «Solo baci - io non c'entro» : Cuore della movida del lago di Como, invaso in estate da migliaia di turisti, Menaggio è «un paese sotto choc», per dirla con le parole del sindaco. «Ci è crollato tutto addosso», aggiunge Michele ...

Stupro barista : arrestato ha vari alias : 23.51 Verso la convalida d'arresto lo stato di fermo del 34enne preso a Milano dai Carabinieri per il sequestro e lo Stupro di una barista a Piacenza. L'uomo è nel carcere di San Vittore e l'udienza si svolgerà probabilmente già lunedì. Già arrestato in passato per crimini, incluso il furto d'auto. A suo carico, alla banca dati delle forze dell'ordine, risultano numerosi alias: destinario di provvedimenti di espulsione dall'Italia,ai quali ...

L'uomo accusato di aver violentato la barista a Piacenza aveva ricevuto un provvedimento di espulsione : Era già stato arrestato in passato e aveva ricevuto un provvedimento di espulsione Nicolae Istrati, il 34enne romeno arrestato a Milano dai carabinieri e accusato di aver violentato e sequestrato una barista in un locale di Piacenza, nella notte tra mercoledì e giovedì.Si svolgerà nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì, nel carcere di San Vittore, l'udienza di convalida del fermo. Istrati stava ...