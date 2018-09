La Balivo risponde alle critiche e non si arrende

dilei

(Di lunedì 17 settembre 2018) Caterinae non si, pronta a riconquistare la fiducia del pubblico con Vieni da Me. L’ultima settimana non è stata affatto positiva per la conduttrice, che ha dovuto fare i conti cone ascolti in calo. I telespettatori, a quanto pare, non sono con lei e non hanno apprezzato il nuovo programma Vieni da Me, costruito sulla. Non solo le gaffe e le storie poco emozionanti, i fan le rinfacciano anche di essere troppo rigida e costruita, molto menogra rispetto ai tempi in cui conduceva Detto Fatto. E mentre la nuova edizione dello show condotto da Bianca Guaccero ha già conquistato tutti, lo stesso non vale per Vieni da Me. Sin dalla prima puntata laè stata sommersa disui social. “Dai dai che aggiustiamo il tiro, nessuno è nato imparato” aveva scritto lei pochi giorni dopo le prime puntate, ma il ...