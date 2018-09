Juventus Sassuolo | il primo gol di Ronaldo in Serie A - VIDEO

Video/ Juventus Sassuolo - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 4giornata - : Video Juventus Sassuolo , risultato finale 2-1, : grazie ai primi gol in bianconero di Cristiano Ronaldo i campioni d'Italia vincono in Serie A.

Video/ Juventus Sassuolo (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo Stadium. Cristiano Ronaldo si sblocca, i bianconeri vincono ancora in Serie A(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 03:03:00 GMT)

Diretta/ Juventus Sassuolo (risultato 2-1) - bianconeri a +3 sul Napoli : prove di fuga Scudetto? : Diretta Juventus Sassuolo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la quarta giornata della Serie A(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 00:20:00 GMT)

Juventus-Sassuolo - Douglas Costa si scusa sui social : 'ho sbagliato di brutto - mi scuso con tutti' : L'esterno brasiliano ha chiesto scusa sui social per lo sputo rivolto a Di Francesco nel finale di Juventus-Sassuolo Ha fatto discutere più lo sputo di Douglas Costa che la doppietta di Cristiano ...

Juventus-Sassuolo - Douglas Costa si scusa sui social : “ho sbagliato di brutto - mi scuso con tutti” : L’esterno brasiliano ha chiesto scusa sui social per lo sputo rivolto a Di Francesco nel finale di Juventus-Sassuolo Ha fatto discutere più lo sputo di Douglas Costa che la doppietta di Cristiano Ronaldo, il brasiliano infatti ha rovinato una bella prestazione con il cartellino rosso arrivato nel finale di Juventus-Sassuolo. L’ex Bayern ha reagito ad un fallo di Federico Di Francesco, sputandolo in viso dopo un acceso ...

Juventus-Sassuolo - Georgina Rodriguez sostiene Cristiano Ronaldo allo Stadium e lo incorona “migliore al mondo” [GALLERY] : Georgina Rodriguez presenzia di nuovo all’Allianz Stadium per sostenere Cristiano Ronaldo, la fidanzata di CR7 lo elegge ‘migliore al mondo’ “Complimenti papà per essere il migliore al mondo Ti amiamo @Cristiano @juventus #finoallafine”. Con queste parole Georgina Rodriguez sostiene su Instagram il suo fidanzato Cristiano Ronaldo, accanto ad una foto che la immortala fuori dall’Allianz Stadium di ...

DIRETTA/ Juventus Sassuolo (risultato 2-1) - Allegri su Ronaldo : "Tutti leziosi - lui no" - e Douglas Costa... : DIRETTA Juventus Sassuolo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la quarta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:54:00 GMT)

Juventus-Sassuolo 2-1 - finalmente Cristiano Ronaldo : Il portoghese si sblocca contro i neroverdi, a segno nel finale con Babacar. Douglas Costa croce e delizia: spacca il match, ma si fa espellere per sputo a Di Francesco

La Juventus fa festa con la doppietta di CR7 - Sassuolo battuto 2-1 : La storia è sempre la stessa , Juve vincente e capolista solitaria in fuga , 12 punti in 4 giornate, , ma questa volta la festa è tutta per Cristiano Ronaldo che segna il suo primo gol in Serie A e a ...

Juventus-Sassuolo - Allegri distrugge Douglas Costa : “sputo inaccettabile - prenderemo provvedimenti” : L’allenatore della Juventus ha parlato dell’episodio Costato l’espulsione a Douglas Costa, sottolineando come il brasiliano pagherà per lo sputo Cristiano Ronaldo si sblocca e la Juventus stende il Sassuolo, restando a punteggio pieno in serie A con 12 punti frutto di 4 vittorie in altrettante partite. Lapresse Il fuoriclasse portoghese si sblocca nella quarta giornata, dopo 320 minuti di attesa, e in un quarto ...

Douglas Costa - il video dello sputo in Juventus-Sassuolo : ecco cosa rischia : Douglas Costa, ma che combini? Gesto incomprensibile del brasiliano, protagonista in negativo durante gli ultimi minuti di Juventus-Sassuolo, gara vinta 2-1 dai bianconeri grazie a una doppietta di ...

Juventus-Sassuolo 2-1 - Cristiano Ronaldo si sblocca con doppietta : Il primo gol italiano di CR7 arriva al 50’, un tocco sotto porta. Il secondo al 65’ in contropiede, lanciato da Emre Can. Accorcia nel finale Babacar, espulso Costa

Serie A Juventus-Sassuolo 2-1 - il tabellino : Recupero: 3' e 3' Calci d'angolo: 4 a 3 per la Juventus CLASSIFICA Serie A La Cronaca Classifica Serie A Serie A Juventus Sassuolo Ronaldo Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Juventus-Sassuolo - è arrivato CR7 : doppietta! Douglas Costa da censura. Vince il Genoa - pari tra Udinese e Torino : è arrivato CR7- Come da copione, Cristiano Ronaldo si sblocca ancora alla 4^ giornata di campionato. Come nella passata stagione, l’attaccante portoghese ha rotto il digiuno al quarto turno di campionato. Punto esclamativo sul match grazie ad una super doppietta e una tripletta sfiorata in due occasioni. La Juve supera gli emiliani nonostante l’arrembaggio finale […] L'articolo Juventus-Sassuolo, è arrivato CR7: doppietta! ...