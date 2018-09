Juventus | problemi per Paulo Dybala dopo il match con il Sassuolo | il report medico

sportfair

: #Juve, #infortunio per #DeSciglio: problemi per #Allegri in vista della #Champions. I dettagli #calcio #Juventus… - JuventusMania36 : #Juve, #infortunio per #DeSciglio: problemi per #Allegri in vista della #Champions. I dettagli #calcio #Juventus… - AndreaC_85 : RT @sa_ambro: @OrraStefano @gobboveroefiero Signore e signori, ecco il solito demente che ha bisogno di sentirsi soddisfatto pensando agli… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il club bianconero ha reso noto tramite un comunicato cheha riportato una contusione al piedenelcon ilfisici perla partita con il, a renderlo noto è stata lacon un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale. Marco BERTORELLO / AFP L’argentino ha riportato una contusione al piede sinistro, che ha richiesto un lavoro specifico svolto nella giornata di oggi. Al momento non sembra in dubbio la sua convocazione per la gara di Champions League contro il Valencia, ma le sue condizioni verranno monitorate di ora in ora. Questo ildel club: ‘Day after, ma anche antivigilia. Fra ile il Valencia, la Juve ha subito ripreso a lavorare. Questa mattina il gruppo si è allenato al JTC, dividendosi come sempre fra scarico in palestra (per chi ha giocato ieri) e lavoro tecnico in ...