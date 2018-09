Juventus | Douglas | ti costa | rischia tre giornate e multa da 100 mila euro

Juventus - follia Douglas Costa : gomitata - testata e sputo finale rischio tre giornate di squalifica : Nel recupero lite con Di Francesco del Sassuolo: espulso con la Var dopo il giallo, adesso rischia di saltare anche il Napoli Siamo nel recupero di Juve-Sassuolo, coi bianconeri che conducono 2-0 con la doppietta di CR7. Nell’azione del gol di Babacar, Douglas Costa ha un battibecco con Di Francesco, che era nato in precedenza nell’area emiliana. Sembra una lite come se ne vedono tante, ma poi il brasiliano rifila una gomitata, non ...

Juventus-Sassuolo - Allegri distrugge Douglas Costa : “sputo inaccettabile - prenderemo provvedimenti” : L’allenatore della Juventus ha parlato dell’episodio Costato l’espulsione a Douglas Costa, sottolineando come il brasiliano pagherà per lo sputo Cristiano Ronaldo si sblocca e la Juventus stende il Sassuolo, restando a punteggio pieno in serie A con 12 punti frutto di 4 vittorie in altrettante partite. Lapresse Il fuoriclasse portoghese si sblocca nella quarta giornata, dopo 320 minuti di attesa, e in un quarto ...

Juventus - Allegri : 'Douglas? Una reazione. CR7 aveva tanta fame' : Doppietta di Cristiano, altri tre punti in cascina e Juve che viaggia a gonfie vele e bottino pieno. Allegri è decisamente soddisfatto, nonostante sul finale l'episodio di Costa poteva cambiare tutto: ...

Juventus-Sassuolo - è arrivato CR7 : doppietta! Douglas Costa da censura. Vince il Genoa - pari tra Udinese e Torino : è arrivato CR7- Come da copione, Cristiano Ronaldo si sblocca ancora alla 4^ giornata di campionato. Come nella passata stagione, l’attaccante portoghese ha rotto il digiuno al quarto turno di campionato. Punto esclamativo sul match grazie ad una super doppietta e una tripletta sfiorata in due occasioni. La Juve supera gli emiliani nonostante l’arrembaggio finale […] L'articolo Juventus-Sassuolo, è arrivato CR7: doppietta! ...

Juventus - almeno uno tra Dybala e Douglas Costa deve giocare sempre. Parma - Gervinho è impressionante : E’ andato in scena il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante. La squadra di Allegri subito in vantaggio con Mandzukic, pareggio firmato da Gervinho e nella ripresa rete decisiva da parte di Matuidi. La gara di oggi ha dato importanti indicazione ad Allegri, soprattutto per l’attacco. Mandzukic è ...

Juventus - Douglas Costa : "Cristiano Ronaldo ci porta a un altro livello" : "La Juve ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho imparato a vivere", spiega a "Italian Football Tv". cr7 - "Penso che la Juve sia già a un grande livello ma la società ha voluto fare ...