Juventus | Allegri detta la linea | ' In Champions League senza assilli né ossessioni'

Juventus - Allegri : “in Champions senza assilli” : Con il primato già abbastanza solido in campionato, la Juventus si immerge nel clima della Champions League con la trasferta di mercoledì a Valencia. “Ora – scrive su Twitter – prepariamo la Champions senza assilli né ossessioni”, dice Massimiliano Allegri che tornando sulla partita con il Sassuolo ammonisce: “80 minuti come volevamo, dobbiamo stare attenti perché a volte la ricerca di virtuosismi e nervosismo ...

Juventus-Sassuolo - Allegri distrugge Douglas Costa : “sputo inaccettabile - prenderemo provvedimenti” : L’allenatore della Juventus ha parlato dell’episodio Costato l’espulsione a Douglas Costa, sottolineando come il brasiliano pagherà per lo sputo Cristiano Ronaldo si sblocca e la Juventus stende il Sassuolo, restando a punteggio pieno in serie A con 12 punti frutto di 4 vittorie in altrettante partite. Lapresse Il fuoriclasse portoghese si sblocca nella quarta giornata, dopo 320 minuti di attesa, e in un quarto ...

Juventus - Allegri : 'Douglas? Una reazione. CR7 aveva tanta fame' : Doppietta di Cristiano, altri tre punti in cascina e Juve che viaggia a gonfie vele e bottino pieno. Allegri è decisamente soddisfatto, nonostante sul finale l'episodio di Costa poteva cambiare tutto: ...

Juventus - con loro si sta Allegri : da Bonucci a Ronaldo - ecco l'asse di ferro : Esiste soltanto un elemento in natura che resiste alla rigorosa legge del due. Solo un mediano che non conosce riposo e può spolmonarsi in campionato subito dopo essersi spolmonato, due volte, in ...

Juventus - Allegri : 'Dybala? Lavori per tornare titolare' : TORINO - Una scommessa su Ronaldo , 'Contro il Sassuolo si sbloccherà' , e qualche carezza ma soprattutto qualche bel colpo di frusta a Dybala . Alla vigilia di Juventus-Sassuolo Massimiliano Allegri ...

Juventus - Allegri sicuro : ''Contro il Sassuolo segna Ronaldo'' : TORINO - Massimiliano Allegri è convinto che il digiuno di Cristiano Ronaldo, ancora a secco di gol in campionato, terminerà domani in occasione di Juve-Sassuolo. 'Non mi aspetto da Ronaldo né più né ...

Juventus - Allegri : 'Dybala deve mettersi in discussione e lavorare. Ronaldo segnerà contro il Sassuolo' : LIVE 12:29 15 set Sulla difesa Sia Benatia che Rugani stanno bene e possono giocare. Inoltre a centrocampo ho Fagioli, un ragazzo del 2001 che conosce il calcio e che sa giocare molto bene. Vederlo è ...

Juventus - Allegri : “Dybala deve trovare la condizione” : “Dybala deve allenarsi, trovare la condizione migliore. Non ha giocato nelle ultime due partite, perché ho fatto altre scelte tecniche”. Così Max Allegri sull’argentino. “Nella 2/a avevo previsto di giocare con altri, nella 3/a è entrato bene – aggiunge -. Non discuto le sue qualità, ma adesso giochiamo ogni 3 giorni. deve ritrovare il posto, mettersi in discussione, dimostrare sul campo come tutti. Non ...

Juventus - Allegri : “con il Sassuolo è scontro diretto” : “Domani per noi è uno scontro diretto, la classifica dice questo”. Allegri non si fida del Sassuolo, seconda in classifica a due punti dalla Juventus, alla vigilia della sfida di domani dell’Allianz Stadium. “De Zerbi è uno dei giovani più bravi – spiega il tecnico bianconero -, le sue squadre giocano sempre bene, sono bravi nella costruzione del gioco da dietro e sta facendo bene a Sassuolo perché ha ...