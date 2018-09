Judo | Mondiali 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

oasport

: Mancano pochi giorni ai mondiali di judo, e anche questa è una settimana cruciale per l’integrazione. Gestire bene… - NaturAid_drink : Mancano pochi giorni ai mondiali di judo, e anche questa è una settimana cruciale per l’integrazione. Gestire bene… - salvao12 : @tvdellosport trasmetterà in diretta i mondiali di judo. Giovedì mattina 8:30-11:00 fase eliminatori (diretta) po… - OA_Sport : #judo L'Italia è pronta per i Mondiali, conosciamo gli azzurri ai raggi X. Basile e Giuffrida le stelle, Medves ed… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Otto giorni di gare per assegnare le medaglie iridate. Idiandranno in scena a Baku, in Azerbaijan, tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre. La National Gymnastics Arena ospiterà le gare a cui prenderanno parte i migliori interpreti internazionali della disciplina, che si daranno battaglia per salire sul podio e iscrivere il proprio nome tra i grandi del. L’occasione sarà propizia anche per comprendere il livello di competitività dell’Italia nel panorama mondiale, quando mancano ormai poco meno di due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri si presenteranno a Baku con nove atleti e con l’obiettivo di far meglio rispetto ad un anno fa, quando Matteo Marconcini riuscì a conquistare un meraviglioso argento nella categoria -81 kg prima di incappare in un brutto infortunio che lo terrà fuori da questa rassegna iridata. Fabio Basile, oro ...