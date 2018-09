JESS GLYNNE | la diva del pop inglese arriva in Italia

JESS GLYNNE sarà in concerto a Milano il prossimo marzo : Ecco tutte le informazioni utili The post Jess Glynne sarà in concerto a Milano il prossimo marzo appeared first on News Mtv Italia.

JESS GLYNNE in Italia nel 2019 - un unico concerto a Milano : info e prezzi dei biglietti in prevendita : Jess Glynne in Italia: sarà in concerto nel 2019 nella penisola per un unico evento atteso a Milano. La data è quella del 4 marzo 2019, la location è quella del Fabrique. I biglietti per l'evento saranno disponibili al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. I biglietti per il concerto di Jess Glynne in Italia, a Milano nel 2019, saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live ...