vanityfair

: Janus River, 82 anni, da 18 gira il mondo in bici: «Voglio morire libero» - TravellerItalia : Janus River, 82 anni, da 18 gira il mondo in bici: «Voglio morire libero» - vlrFR : RT @Corriere: Janus River, giramondo in bici: mi bastano 3 euro al dì - slanf69 : RT @Corriere: Janus River, giramondo in bici: mi bastano 3 euro al dì -

(Di lunedì 17 settembre 2018)inper ilinper ilinper ilinper ilinper ilinper ilinper ilinper iliver inper ilinper ilL’ultima volta che ha dormito in un letto vero e proprio è stato il 30 dicembre del 1999. Partì tutt’a un tratto, all’insaputa di tutti. Da 18e mezzoilincletta, macinando sulla sua due ruote vintage la bellezza di 400 mila chilometri («come fossi andato sulla luna»). Ha visitato fin qui quasi duecento nazioni, incontrato decine di migliaia di persone. Dorme in sacco a pelo, senza tenda, all’aperto o da chi gli offre ospitalità lì per lì. In tasca non ha mai più di tre euro (sì, 3). Negli ultimiha attraversato in lungo e in largo la Russia, ...