ISOLA D' ELBA | MATTARELLA INAUGURA ANNO SCOLASTICO Diretta video | ' Tutti a Scuola'

"Tutti a Scuola" - all'inaugurazione del nuovo anno scolastico all'ISOLA d'Elba presente il Pietro Novelli : "Tutti a Scuola" è lo slogan di quest'anno, che vedrà la partecipazione di circa 1.000 studenti provenienti da tutta Italia, insieme a personalità del mondo della cultura, dello sport e dello ...

Maltempo - “raffica” di tornado sulle coste tirreniche nella prima Domenica di Settembre : tutte le FOTO da Ventotene - Ponza e dall’ISOLA d’Elba [GALLERY] : 1/14 Ventotene ...

Livorno : malore in spiaggia - turista romano muore all’ISOLA d’Elba : Un turista è deceduto in seguito a un malore nella spiaggia davanti al Porto di Marciana Marina, sull’Isola d’Elba: sul posto il 118 e il personale militare dell’Ufficio locale marittimo di Marciana Marina. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne ieri intorno alle 13:30. L'articolo Livorno: malore in spiaggia, turista romano muore all’Isola d’Elba sembra essere il primo su Meteo Web.

Acqua dell’Elba : la fragranza ispirata a un’ISOLA magica : Salpando l’ancora in una luminosa mattina di maggio del 1999, Fabio Murzi, Chiara Murzi e Marco Turoni, tra i profumi inebrianti delle piante dell’isola e la carezza del vento che gonfiava le vele, hanno avuto l’idea di racchiudere quella fragranza un una boccetta: nasce così, da un sogno ambizioso e improvviso Acqua dell’Elba. Oggi, 19 anni dopo, Acqua dell’Elba è un brand di successo che punta a esportare nel mondo l’essenza del mare, i ...

ISOLA d’Elba - 50 tartarughine nascono tra sdraio e ombrelloni per la gioia e la sorpresa degli invitati a un matrimonio : Oltre 50 tartarughine marine sono uscite dal nido nel tardo pomeriggio di sabato nella piccola spiaggia elbana di Straccoligno, vicino a Capo Perla, nel Comune di Capoliveri (Livorno). Un evento che ha allietato un matrimonio in corso sulla spiaggia dove l’allarme è stato dato da un bambino che ha visto uscire le prime tartarughe da sotto il telo da mare dei genitori. Si chiama, tra l’altro, Federico come il guardiano dei Bagni da Sergio a ...

Vittorio Sgarbi all'ISOLA d'Elba : Si è conclusa nella tarda mattinata di martedì 14 agosto la visita elbana di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d'arte, attualmente impegnato in politica come parlamentare e sindaco della cittadina di Sutri , VT, , arrivato all'Elba nella giornata di domenica 12 agosto, è stato accompagnato in questi due giorni dal sindaco di Portoferraio ...

ISOLA d'Elba sub 19enne muore durante immersione : Livorno - Un ragazzo di 19 anni, di Follonica, è morto all'Isola d'Elba, a Capoliveri (Livorno), dopo lunghe manovre di rianimazione a seguito di un malore avuto durante una immersione a sud del promontorio di Monte Calamita. Secondo ricostruzioni della capitaneria di porto, il compagno della madre è stato il primo a soccorrerlo: al momento di risalire sul gommone l'uomo non avrebbe più visto il 19enne, quindi ha ...

ISOLA d’Elba - dietro l’autostoppista si nasconde un famoso cantante. E l’imprenditore lo carica : “Ma sei proprio tu?” : Un autostoppista decisamente particolare quello incontrato da questo imprenditore dell’Isola d’Elba, che vedendo due persone sul ciglio della strada in cerca di un passaggio si è fermato per caricarli sulla sua auto. Davanti si è trovato il cantante Biagio Antonacci insieme a suo fratello, che registrava il video. Il video è stato pubblicato sul profilo Facebook dello stesso Antonacci L'articolo Isola d’Elba, dietro ...

ISOLA d’Elba : cade in un burrone - soccorso dai vigili del fuoco : All’Isola d’Elba una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina per soccorrere una persona caduta dal ciglio della strada – SP24 – in un burrone, in località Capannone, nel comune di Portoferraio (Livorno). La persona, caduta da un’altezza di circa 15 metri, è rimasta ferita, ed è stata recuperata dai vigili del fuoco dopo un’ora e mezzo di lavoro con l’utilizzo di tecniche ...