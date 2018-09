Irrompono armati nella sala slot | ma non hanno fatto i conti con questo nonno di 84 anni

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 settembre 2018) Tre uominiirruzionedi un bar irlandese, a Glanmire. Due di loro si sono avventati sul cassiere, mentre uno dei clienti si è nascosto sotto un tavolo. Non Denis O’Connor, 85 primavere il prossimo novembre. L’anziano signore ha affrontato uno dei ladri che in mano aveva un martello. Poi ne ha messo in fuga un secondo, mentre il dipendente del bar affrontava il terzo. “Non ho pensato alle conseguenze del mio gesto” ha detto ai giornali locali, “quando ho visto che stavano attaccando Tim (il cassiere, ndr), ho preso l’iniziativa”. L'articolo, ma noncondi 84. Ecco come va a finire proviene da IlQuotidiano.