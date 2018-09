iOS 12 | il nuovo sistema operativo per iPhone e iPad Ecco cosa cambia

Da CuriOSity : un nuovo campione di roccia e una cartolina : ... miniere nello Spazio Marijuana sintetica: che cos'è e perché fa paura Jocelyn Bell Burnell vince il Breakthrough Prize Ascensori spaziali: il test di un prototipo Home - SCIENZA - Spazio Da ...

Le 'fake news' come un nuovo e fantasiOSo genere di narrativa Le 'fake news' come un nuovo e fantasiOSo genere di narrativa - : Siamo sicuri che tutto questo possa appartenere al mondo dell'informazione? Falsa o distorta che sia? Non sarebbe meglio cominciare a pensare tale fucina di realtà parallele come un fenomeno di ...

Beccato! Alessandro PreziOSi di nuovo ‘in love’. Sorpresissima : è lei! : I fan di Alessandro Preziosi non dovranno aspettare molto prima di rivederlo in tv. L’attore e sex symbol che ricordiamo sul set di ‘Elisa di Rivombrosa’, dove poi ha conosciuto e si è innamorato di Vittoria Puccini, tornerà presto su Canale 5 con la fiction ‘Non mentire’. Si tratta di un ‘thriller relazionale’ che ha come cornice Torino. La trama? Laura, un’insegnante di un liceo della ...

AlexiOS in azione nel nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey : Durante un live stream dal PAX West di Seattle, Ubisoft ha presentato del nuovo gameplay per il suo Assassin's Creed Odyssey.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere l'isola di Lesbo e gli eventi che portano a una battaglia campale contro Medusa. Vediamo anche del gameplay a bordo della nave, che sembra davvero fantastico e la vicina isola di Chios.La demo ripropone lo scontro contro Medusa, già visto nei panni di Kassandra. Stavolta, invece, ...

Marco Mengoni ha postato un nuovo (misteriOSo) video teaser : WOW The post Marco Mengoni ha postato un nuovo (misterioso) video teaser appeared first on News Mtv Italia.

Bianca Atzei ha un nuovo misteriOSo corteggiatore : Bianca Atzei torna a sorridere grazie (anche) ad un nuovo misterioso corteggiatore. Dopo l’addio doloroso a Max Biaggi, la cantante ha smesso di piangere e oggi si sente finalmente felice. Le lacrime sono solamente un ricordo del passato e il presente della Atzei è luminoso. L’artista in queste settimane sta girando l’Italia con una serie di concerti, ottenendo un successo dopo l’altro. Su Instagram racconta le sue ...

Overwatch : ecco un nuovo meravigliOSo corto animato dedicato a D.Va e l'annuncio di una nuova mappa : Il game director di Overwatch, Jeff Kaplan, ha presenziato al Korean Overwatch Fan Festival con un paio di annunci davvero molto interessanti per tutti i fan dell'hero shooter sviluppato da Blizzard. Come già rivelato alcuni giorni fa nella giornata di oggi sarebbe stato pubblicato un nuovo corto animato ma c'è stato spazio anche per l'annuncio di una nuovissima mappa.Partiamo dal corto animato dedicato a D.Va. La storia della talentuosa e ...

Di Maio ha un nuovo amore : vacanze a Capri con una mora misteriOSa : Luigi Di Maio potrebbe avere un nuovo amore. Archiviata la relazione con Giovanna Melodia, il leader del Movimento Cinque Stelle è tornato a sorridere accanto ad una mora misteriosa. Sguardi complici e risate: le immagini pubblicate dal settimanale Oggi raccontano le vacanze di Luigi Di Maio a Capri insieme ad una donna. Nelle foto il Ministro del Lavoro appare rilassato e a suo agio, mentre, durante una gita in barca, scherza con la sua ...

Brusio di Taos : che cos'è il misteriOSo rumore udibile nel Nuovo Messico? : Taos non è l'unico posto dove è possibile ascoltare suoni analoghi: nel 2012 è nato un sito internet, 'thehum.info', che censisce brusii in giro per il mondo allo scopo di risolvere il mistero ...

Il nuovo volto di Katie dopo il tentato suicidio : "La vita? È preziOSa" : Katie non è più di questo mondo, forse non è nemmeno mai passata di qui. E invece oggi è ancora qui. Anche se non è più lei. È stata dimessa il primo agosto del 2017 e dovrà prendere farmaci ...

The Quiet Man : il nuovo trailer ci presenta una trama misteriOSa : The Quiet Man è il nuovo progetto di Square Enix presentato per la prima volta all'E3 2018, e come possiamo vedere si tratta di un titolo realizzato in parte anche con sequenze in live-action.Il publisher ha inoltre fatto più luce sul gioco pubblicando un trailer che ci da una sguardo al combattimento, mentre un altro filmato è incentrato sulla misteriosa trama della storia, racconta Polygon.Nel trailer sulla trama del gioco possiamo vedere ...

I 60 anni di Madonna - Regina in festa a Marrakech aspettando nuovo album e tour da madre single e orgogliOSa : Si festeggiano a Marrakech i 60 anni di Madonna: il 16 agosto 2018 la Regina del Pop taglia un traguardo importante attorniata da famiglia, amici e celebrità con una mega-festa iniziata già due giorni prima della ricorrenza in Marocco. Il mondo dello showbusiness celebra una delle sue regine indiscusse, Madonna Louise Veronica Ciccone, la ragazza di origini italo-americane (suo padre era figlio di abruzzesi immigrati in America) che nel 1977 ...