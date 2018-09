“Io non rischio” | campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile

Loredana Lecciso a Domenica Live : “Io e Albano non siamo tornati insieme” : Loredana Lecciso intervistata a Domenica Live parla del riavvicinamento con Albano Carrisi Loredana Lecciso è tornata in tv per smentire i recenti gossip sul suo conto. A Domenica Live la showgirl ha chiarito di non essere tornata insieme ad Albano Carrisi dopo la recente separazione. Nelle ultime settimane Loredana era stata avvistata di nuovo a […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live: “Io e Albano non siamo tornati ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Io devo preoccuparmi solo di me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

Alessandro Cattelan/ “Io vittima di bullismo? Non lo so. Ma oggi i cellulari a scuola sono pericolosi” : Alessandro Cattelan torna in tv con X Factor e E Poi C'è Cattelan. Il presentatore parla della scuola e del bullismo: "Quando ero piccolo non esisteva. Ora il pericolo è il cellulare"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:05:00 GMT)

Virginia Raffaele/ “Io recito e porto in tv Giorgiamaura e altre tre donne : non chiamatemi imitatrice!” : Virginia Raffaele questa sera torna in televisione con "Come quando fuori piove", una nuova serie di Discovery in onda su Nove. L'attrice torna a vestire i panni della mitica Giorgiamaura(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 00:10:00 GMT)

Salute - storie di sclerosi multipla : arrivano i poster di “Io non sclero” : poster e pannelli luminosi a Milano, Cagliari, Lecce e Salerno, ma anche fiancate di autobus a Bologna e Firenze. Parte infatti in queste città la campagna affissioni ‘Io non sclero’: nelle prossime settimane i soggetti ispirati alle storie vere inviate in questi mesi su www.iononsclero.it da oltre 200 pazienti con sclerosi multipla e dai loro familiari saranno esposti nelle vie e sui bus. La campagna troverà spazio anche su stampa e ...

“Io non voglio” è il nuovo singolo di Luca Carboni scritto con Calcutta e Dario Faini : Dal 14 settembre arriva in tutte le radio “IO NON voglio”, il nuovo singolo di Luca Carboni estratto dall’album SPUTNIK. Dopo il grandissimo successo di “Una Grande Festa”, il primo singolo estratto, disco certificato ORO e per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche in radio avremo “IO NON voglio” che nella scrittura vede la collaborazione di Luca Carboni con Calcutta e Dario Faini. Con questo nuovo singolo Luca Carboni si conferma ...

CONTE NON RINUNCIA CATTEDRA UNIVERSITÀ/ Concorso Roma - “rinviato test inglese” : Giarrusso “Io no responsabile” : CONTE non ha RINUNCIAto al Concorso in UNIVERSITÀ La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:45:00 GMT)

Us Open - la furia della Williams si abbatte sull’arbitro : “Io non imbroglio - sei un ladro” e perde la finale : furia Serena Williams contro l’arbitro nella finale femminile degli Us Open, ultimo Slam del 2018, vinta da Naomi Osaka sulla statunitense. La 20enne nipponica, numero 19 Wta e 20esima testa di serie, ha battuto per 6-2 6-4, in un’ora e 19 minuti di partita, la Williams, numero 26 Wta ma accreditata della 17esima testa di serie. Il ‘fattaccio’ è accaduto sull’1- 0 del secondo set, con la Osaka al servizio. Il giudice di sedia ...

Filippo e Lucia del GF rottura - parla Lucia Bramieri : “Io non ci sto” : Filippo e Lucia del Grande Fratello si sono lasciati: Lucia Bramieri non è mai stata convinta del loro amore Filippo Contri e Lucia Orlando, coppia formatasi nella scorsa edizione del Grande Fratello, si sono ufficialmente lasciati. La loro rottura, però, non ha convinto proprio tutti. In particolare, a parlare ora ci pensa Lucia Bramieri. L’ex […] L'articolo Filippo e Lucia del GF rottura, parla Lucia Bramieri: “Io non ci ...

Salvini come Berlusconi : “Io ministro eletto dal popolo - i magistrati non lo sono” : “Io, eletto dal popolo”. La frase è risuonata negli anni, pronunciata da Silvio Berlusconi, quando era – o dopo esserlo stato – presidente del Consiglio. Ora, dopo che Matteo Salvini ha ricevuto la notifica dell’avviso di garanzia dalla Procura di Palermo per il caso Diciotti, è lo stesso segretario della Lega ha tirarla fuori: “Io sono un organo dello Stato votato da voi (lo dice indicando gli utenti Facebook ...

Donald Trump - editoriale anonimo del Nyt : “Io - parte della resistenza silenziosa dentro l’amministrazione Usa” : “Se l’alto funzionario anonimo e senza spina dorsale dell’amministrazione esiste davvero, il New York Times deve consegnarlo immediatamente al governo per questioni di sicurezza nazionale“. Donald Trump lancia così, su Twitter, la caccia all’insider autore dell’editoriale anonimo pubblicato ieri sul quotidiano statunitense dal titolo “Sono parte della resistenza all’interno dell’amministrazione ...

Notte Europea dei Ricercatori al Museo Explora : “Io non spreco” per scoprire come ridurre gli sprechi alimentari : Al Museo Explora Io non spreco, per scoprire come ridurre lo spreco alimentare, evento promosso in occasione della 13ª edizione della Notte Europea dei Ricercatori, organizzata da Frascati Scienza, dedicata al progetto BE a citizEn Scientist: la scienza è partecipata (BEES). Ingresso gratuito al Museo alle 19.30 e alle 21.15, con laboratori su prenotazione e attività a fruizione libera: Io non spreco intende sensibilizzare bambini e famiglie sul ...

Valentina Dallari : “Io sono anoressica non per colpa di Andrea Melchiorre” : Dichiarazione importante quella di Valentina Dallari, che parla del suo problema In merito ai suoi disturbi alimentari, la Dallari ha confessato: “Psicologicamente sono cresciuta tanto e sono riuscita ad avere la consapevolezza necessaria per combattere la malattia. Attualmente sto frequentando 3 volte a settimana il Centro Diurno della Residenza, che serve per accompagnare il paziente alla fine del suo percorso a tornare alla vita. sono molto ...

Roma – Di Francesco e l’addio di Strootman : “Io non trattengo nessuno” : Di Francesco commenta la decisione di Strootman di dire addio alla Roma: le parole del tecnico giallorosso “Con Strootman ci siamo salutati. Lui aveva il desiderio di cambiare e di fare una nuova esperienza. Quando dico che viene prima la Roma intendo dire che io nella Roma voglio giocatori che hanno il desiderio di continuare a vestire questa maglia e che danno tutto quello che hanno“. Il tecnico della Roma, Eusebio Di ...