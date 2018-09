Interviene per difendere l' ex moglie e i figli | finisce in prognosi riservata

Interviene per difendere l'ex moglie e i figli : finsice in prognosi riservata : I carabinieri dell'aliquota Radiomobile e della Stazione di Casoria hanno arrestato Patrizio e Vincenzo Ciarlo, 55 e 31 anni, padre e figlio, entrambi già noti alle forze dell'ordine e residenti ad ...

U&D - Mara Fasone criticata per essere troppo rifatta : Interviene la cugina : Mara Fasone è rifatta? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne da qualche giorno e, più precisamente, da quando sul web hanno iniziato a circolare le immagini di com'era qualche anno fa. Paragonando le foto vecchie della siciliana a quelle attuali, sembra evidente che qualcosa nel suo viso sia cambiata; a prendere le parti della tronista, è stata una sua cugina che sui social network ha fatto sapere che Mara ha ...

La Vita in Diretta - tensione tra Timperi e Fialdini : Interviene la Rai : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si dividono a La Vita in Diretta? Aria più che mai tesa a La Vita in Diretta tra Francesca Fialdini e la new-entry Tiberio Timperi. I battibecchi tra i due conduttori sono all’ordine del giorno e dietro le quinte de La Vita in Diretta c’è tanta tensione. Basta ricordare quanto accaduto durante l’intervista a Maurizio Costanzo ospite nella prima puntata della nuova stagione dello storico ...

“Volgare - ti cade tutto per terra!”. Rissa sfiorata a Pomeriggio 5 - la modella curvy è una furia. Interviene Barbara d’Urso : Ah, il caro vecchio trash. Seconda settimana di settembre e le risse in tv, come ogni anno, tornano in auge. Protagonista, questa volta, il salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque: a infiammare gli animi due donne che di certo non se le sono mandate a dire. Dopo aver letto il parterre di ospiti i telespettatori erano pronti a ‘gustarsi’ una scena simile. Sì, perché nel salottino di Carmelita ha trovato spazio, come spesso ...

Fasce da capitano personalizzate? Interviene Tommasi : “la Lega deve autorizzarle” : Damiano Tommasi ha parlato dell’argomento caldo relativo alle Fasce da capitano personalizzate, dopo le polemiche da casa Fiorentina “Una fascia diversa da quella della Lega A deve semplicemente essere autorizzata. Poi se la Lega decide di autorizzare solo la sua questo ancora non possiamo saperlo”. Il presidente dell’Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, si esprime così sulla decisione della Lega A di ...

Stalking : sanzioni per il pm che non Interviene : La Cassazione conferma la punizione decisa dal Csm nei confronti di un magistrato che non si era attivato contro un molestatore violento. La donna era morta

Ragazzo non ammesso a corso di cucina perché affetto da nanismo : Interviene Gordon Ramsay : Louis Makepeace ha 18 anni e un sogno: diventare chef. Per questo aveva fatto domanda di iscrizione ad un corso di cucina del college di Worcestershire. Iscrizione che però è stata rifiutata. Il motivo? L’altezza del Ragazzo. Louis infatti è affetto da nanismo ed è alto 1 metro e 17 centimetri. “Hanno detto che sarei un rischio per la salute e la sicurezza degli altri studenti perché potrebbero incipamare su di me, il che è stato ...

WHATSAPP - PERCHÉ APP COME WHATSDOG SONO PERICOLOSE/ Google Interviene e le cancella dal Play Store - ma... : WHATSDOG, app per spiare le conversazioni di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:31:00 GMT)

Alice Campello in bikini dopo il parto / Foto - mostra il fisico perfetto e piovono critiche : Interviene Morata : Alvaro Morata ha difeso la moglie Alice Campello dagli attacchi degli haters, causati dalla Foto in bikini subito dopo il parto gemellare. "Siete invidiose" sbotta il calciatore(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:30:00 GMT)

Paura sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : cade un cartello - Interviene la polizia : Maltempo in Toscana durante il primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto: fulmini pericolosi si abbattono sulla zona provocando danni e pericoli, come il crollo di un cartello sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno, che ha sfiorato pericolosamente le auto in transito che si trovavano a percorrere la biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata Nord. Il forte temporale ha provocato non pochi disagi all'area pisana, causando anche lo scoppio di piccoli ...

Municipio II : Sit in permanente a Villa Paganini se Comune non Interviene : Roma – “Da oltre un anno cerchiamo un’interlocuzione istituzionale con gli organi politici e amministrativi competenti di Roma Capitale per la manutenzione di Villa Paganini. Il risultato è che ora la Villa è chiusa per la terza volta dal 2017 perché gli alberi non sono stati messi in sicurezza. E questo rischia di compromettere la riapertura della scuola che si trova proprio nella Villa. Il tempo del dialogo istituzionale con ...

Asia Argento : continua la bufera - Sky Interviene per X Factor 12 : Asia Argento potrebbe vedere sfumare la sua collaborazione con Sky Italia. L’attrice è stata infatti scelta come giudice di X Factor 12 ed ha partecipato in queste settimane alle Audizioni previste dal talent show. Il clamore suscitato dalla notizia lanciata dal New York Times ha spinto tuttavia Sky Italia a mettere le mani avanti: se le informazioni distribuite su Asia Argento dovessero risultare vere, il contratto con la neo giudice ...

Temptation Island Vip/ Nilufar Addati già preoccupata per "le corna" : Interviene Raffaella Mennoia : Temptation Island Vip, coppie e news. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast: l'ex tronista preoccupata, interviene a rassicurarla Raffaella Mennoia(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Il consigliere del Pd Giannino : Perdita idrica sul molo - nessuno Interviene : Il consigliere Lina Giannino 'Banchina di Anzio Uno degli scorci più belli. Uno dei biglietti da visita più accattivanti che l'Amministrazione presenta all'ospite che approda in questo paese. ...