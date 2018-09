Inter - Tottenham live | cronaca diretta e risultato

Tottenham - Lamela sull'Inter : 'Giocare a San Siro è difficile' - : A presentare la sfida con l'Inter ci ha pensato Erik Lamela che, nella gara di ieri con i Reds, ha accorciato le distanze con una rete al 93esimo, gol risultato poi inutile per l'economia del match, ...

Champions League - Inter-Tottenham in diretta su Sky Sport : le probabili formazioni : Martedì 18 settembre, dopo tanti anni di assenza, i nerazzurri torneranno a giocare nella prestigiosa Champions League. La partita si terrà alle ore 18.55 e si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, che per l'occasione sarà gremito di tifosi pronti a supportare la squadra. Quest'anno alcune partite di questo torneo saranno trasmesse anche in chiaro sulle reti Ra, ma purtroppo per seguire Inter-Tottenham sarà necessario essere abbonati ...

Inter-Tottenham - Champions League : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma : Martedì 18 settembre alle ore 18.55, a San Siro, L’Inter è pronta per tornare in Champions League dopo una lunga assenza, i nerazzurri sono rimasti fuori dall’Europa che conta per troppo tempo ma finalmente il digiuno sta per finire. i ragazzi di Luciano Spalletti scenderanno in campo allo Stadio San Siro di Milano per affrontare il Tottenham nella prima giornata della fase a gironi. Subito un avversario difficile per Icardi e ...

Inter - Lautaro Martinez verso il forfait anche contro il Tottenham : Come riporta La Gazzetta dello Sport , l'ematoma è fastidioso e lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi.

Inter - Spalletti : "Parma e Tottenham - siamo pronti"/ Ultime notizie - "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..." : Inter, Spalletti: "Parma e Tottenham, siamo pronti". Ultime notizie, il tecnico nerazzurro fa il punto della situazione: "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..."(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Tottenham - infortunio per Hugo Lloris : salta l'Inter a San Siro. A rischio anche Alli : Non c'è pace in questo inizio stagione per Hugo Lloris, capitano campione del mondo con la Francia due mesi fa e alle prese con guai di ogni tipo dentro e fuori dal campo. Nelle scorse ore a far parlare è stata la decisione da parte del Tottenham di multarlo dopo le ...

Inter - contro Parma e Tottenham San Siro sarà una bolgia : previsti 130 mila tifosi : I tifosi dell’Inter al solito hanno deciso di rispondere presente alle prossime uscite dei nerazzurri. Saranno due gare molto importanti per la stagione della società milanese. Un passo falso contro il Parma renderebbe il divario dalle prime difficilmente colmabile e acuirebbe una crisi profonda di cui l’Inter, soprattutto in questo momento, non ha assolutamente bisogno. La partita di Champions League è altrettanto importante, ...

Inter - Skriniar punta il Tottenham : "Non vedo l'ora di giocare in Europa con questa maglia" : Il difensore ai microfoni di Mediaset: "Rinnovo? Stiamo parlando, voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso".

Inter - ancora guai fisici per Lautaro Martinez/ Ultime notizie - l'argentino salta anche il Tottenham? : Infortunio Lautaro Martinez, problemi al polpaccio per l'attaccante argentino. Ultime notizie Inter, salta la sfida col Parma? Ecco i risultati degli esami(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 23:01:00 GMT)

Inter - Lautaro fuori anche con Parma e Tottenham : Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato il persistere dei postumi di un ematoma al polpaccio sinistro

Focus Champions League – Squadra che sorprende non si cambia : pregi e difetti del “vecchio” Tottenham : Inter - prendi appunti : La sosta per le Nazionali è arrivata forse nel momento peggiore per l’Inter. I nerazzurri, infatti, contro il Bologna hanno riscattato un inizio di campionato non troppo convincente vincendo la gara del Dall’Ara per 3-0. La Squadra di Spalletti ha faticato e non poco a sbloccare il risultato ma rispetto alle prime uscite ha dimostrato più compattezza e la pazienza necessaria per passare in vantaggio. Al termine della sosta, comunque, si ...

Inter - febbre Champions League : in 60mila per il Tottenham/ Ultime notizie - San Siro sarà pieno : Inter, febbre Champions League: in 60mila per il Tottenham. Ultime notizie, lo stadio di San Siro sarà pieno per la sfida contro gli Spurs del 18 settembre(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:48:00 GMT)

Biglietti Inter-Tottenham - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida di San Siro : L’Inter è pronta per tornare in Champions League dopo una lunga assenza, i nerazzurri sono rimasti fuori dall’Europa che conta per troppo tempo ma finalmente il digiuno sta per finire: martedì 18 settembre, alle ore 18.55, i ragazzi di Luciano Spalletti scenderanno in campo allo Stadio San Siro di Milano per affrontare il Tottenham nella prima giornata della fase a gironi. Subito un avversario difficile per Icardi e compagni, ...

Inter - febbre Champions : 60.000 biglietti venduti per la gara d'esordio contro il Tottenham : Mancano solo una dozzina di giorni e, per l'Inter, la Champions League sarà di nuovo realtà. I nerazzurri sono pronti a tornare nell'Europa più importante a 6 anni di distanza: l'ultima gara giocata ...