Inter | contro il Tottenham possibile una difesa a 3 d' emergenza

Inter - emergenza contro il Tottenham : Spalletti potrebbe stravolgere la formazione : La sconfitta subita contro il Parma ieri, al Meazza per 1-0, fa ancora discutere in casa Inter, che resta a quattro punti in quattro giornate qui le pagelle [VIDEO]. Un bottino troppo magro per una squadra considerata da molti la possibile antagonista della Juventus per la lotta scudetto dopo l'importante campagna acquisti di questa estate. Ora, però, la testa della squadra di Luciano Spalletti è gia' rivolta al prossimo impegno, che vedra' i ...

Inter - contro il Parma errore arbitrale al Var : l'ammissione dell'Aia : L'Inter non riesce a dare continuità ai propri risultati e, dopo la vittoria ottenuta allo stadio Dall'Ara contro il Bologna per 3-0 prima della sosta, cade in casa 1-0 contro il Parma per la rete di Federico Dimarco al 77'. Una gara che sta facendo molto discutere a causa di vari errori da parte della terna arbitrale, con un rigore non fischiato ai nerazzurri per un fallo di mano del match winner sulla linea di porta, che sarebbe dovuto essere ...

Inter ko contro il Parma - il VIDEO di Wanda Nara fa infuriare i tifosi nerazzurri : Nella giornata di ieri sono andati in scena gli anticipi validi per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo clamoroso tonfo casalingo dell’Inter contro il Parma, decide una rete di Dimarco. Inizio shock per il club nerazzurro con il tecnico Luciano Spalletti già sulla graticola. Nella partita di ieri 45 minuti per l’attaccante Mauro Icardi, avvio di stagione difficilissimo per l’argentino. Nel frattempo i tifosi ...

Tonfo Inter a San Siro - contro il Parma finisce 0-1 : Quattro punti in quattro partite, troppo pochi per quella che alla vigilia del campionato veniva considerata l'anti-Juve. Nell'anticipo della quarta giornata di Serie A, l'Inter di Spalletti perde 1-0 ...

L’Inter ha perso 1-0 in casa contro il Parma nel primo anticipo della Serie A : Nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A l’Inter ha perso in casa 1-0 contro il Parma. L’unico gol della partita, con cui il Parma ha ottenuto la prima vittoria in Serie A in quattro anni, è stato segnato The post L’Inter ha perso 1-0 in casa contro il Parma nel primo anticipo della Serie A appeared first on Il Post.

Inter - Lautaro Martinez verso il forfait anche contro il Tottenham : Come riporta La Gazzetta dello Sport , l'ematoma è fastidioso e lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi.

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

Inter - Spalletti con il dubbio Keita-Icardi contro il Parma : Dopo la sosta per le Nazionali è pronto a partire un mese di grande calcio, con partite di Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League praticamente ogni giorno, fino alla prossima sosta del 14 ottobre. La quarta giornata di campionato si aprirà con l'anticipo delle ore 15 tra Inter e Parma, due squadre che per motivi diversi hanno assoluto bisogno di punti. I nerazzurri hanno ottenuto una sola vittoria nelle prime tre giornate, prima ...

Inter - Keita dovrebbe essere in campo contro il Parma : Dopo la sosta per le Nazionali parte un mese di grande calcio, visto che si giochera' praticamente tutti i giorni fino al 7 ottobre, quando poi ci sara' la sosta per le Nazionali. Il campionato ripartira' con l'anticipo delle ore 15, sabato allo stadio Meazza, tra Inter e Parma. Due squadre che hanno estremo bisogno di punti per motivi diversi: i padroni di casa non possono permettersi di perdere ulteriori punti dopo quelli lasciati per strada ...

Inter - contro Parma e Tottenham San Siro sarà una bolgia : previsti 130 mila tifosi : I tifosi dell’Inter al solito hanno deciso di rispondere presente alle prossime uscite dei nerazzurri. Saranno due gare molto importanti per la stagione della società milanese. Un passo falso contro il Parma renderebbe il divario dalle prime difficilmente colmabile e acuirebbe una crisi profonda di cui l’Inter, soprattutto in questo momento, non ha assolutamente bisogno. La partita di Champions League è altrettanto importante, ...