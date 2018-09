Inps | visite fiscali | quando l’assenza è giustificata e come comunicarla

scuolainforma

(Di lunedì 17 settembre 2018)alleè un’argomento che interessa molti lavoratori, pubblici e privati, iclusi i docenti della scuola. E’ bene sapere, che nonostante chi è in malattia debba rispettare gli orari di reperibilità stabiliti dall’, vi sono casi in cui l’assenza si considera. Quali sono questi casi?, casi in cuialleDi seguito elenchiamo i casi in cui leammettono l’assenza, e sono: ricovero ospedaliero; periodi già accertati da precedente visita di controllo; assenza dovuta a giustificato motivi: forza maggiore; situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove; concomitanza di, prestazioni e accertamenti specialistici se è dimostrabile che queste non potevano essere effettuate in orari diversi da quelli ...