Industria 4 0 sta modernizzando il Paese | il Def se ne ricordi

Bari - Trentatrè eccellenze Industriali pugliesi sono state premiate alla Fiera del Levante : Quindi conosco bene il rapporto che ci deve essere tra cultura d'impresa e politica', ha aggiunto. Poi, l'attualità scottante. 'È possibile che assisteremo ad una richiesta di autonomia rafforzata da ...

Giappone : produzione Industriale rivista al ribasso in luglio : Lo ha annuncia il ministero dell'Economia che ha rivisto le stime precedenti, pari rispettivamente -0,1% e +2,3%.

CNH Industrial confermata Industry Leader negli indici Dow Jones Sustainability : CNH Industrial è Leader dell' Industry Machinery and Electrical Equipment negli indici Dow Jones Sustainability , DJSI, World e Europe per l'ottavo anno consecutivo. Il DJSI World e il DJSI Europe ...

Economia : Boccia - ConfIndustria - a 'La Stampa' - la manovra non faccia salire lo spread : Roma, 13 set 09:29 - , Agenzia Nova, - L'assemblea degli industriali del Nord Ovest organizzata a Torino dai presidenti Fabio Ravanelli , Piemonte, e Dario Gallina , Torino, per...

Istat - calo della produzione Industriale a luglio : Forte calo nella produzione industriale. Lo rivelano i dati dell'Istat. A luglio 2018 è stato stimato che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia diminuito dell'1,8% rispetto a ...

Gli Industriali presentano la lista della spesa a Conte : Se svolta è stata allora lo deve essere sul serio e anche nei confronti delle imprese, che fino ad ora si sono ritrovate destinatarie del solo decreto dignità, boccone amarissimo e ancora indigesto. Dopo il messaggio pacifico di Luigi Di Maio ("Non siamo più antagonisti") e l'accoglienza benevola riservata a Matteo Salvini a Cernobbio, è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a lanciare la risposta degli ...

Di Maio : resta Industria 4.0 non siamo anti-impresa : «Cuneo fiscale, Industria 4.0 e taglia oneri. Noi dalla parte delle imprese, non siamo più antagonisti», dice Luigi Di Maio, decisamente normalizzato rispetto agli esordi di governo. Non solo. Su Telecom «non lasceremo che si venda Sparkle». Il controllo di Alitalia «sarà invece pubblico»...

Economia : Boccia - ConfIndustria - a 'La Stampa' - usciamo dalla fase elettoralistica e apriamo un confronto serrato : Roma, 31 ago 08:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in una intervista a "La Stampa" spiega che non possiamo continuare a pensare che l'Economia...

Il comparto beni Industriali a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 36% - - seduta effervescente per Interpump : Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ...